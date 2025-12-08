Esta ruta conecta su territorio con puertos, bases y aliados clave, formando un “collar” de nodos a lo largo de Asia y África. Cada “perla” representa un puerto, una instalación logística o una alianza estratégica, pensada para proyectar poder y proteger intereses económicos. Te contamos como avanza su plan.

China busca asegurarse las rutas marítimas más vitales del mundo a través del collar de perlas

Según explica el Orden Mundial, China avanza por Asia-Pacífico con una estrategia mucho más amplia que los roces en el mar de China. Aunque los medios destacan tensiones en las Senkaku o las Spratly, eso es apenas la superficie. En el siglo XXI, Pekín ha trazado una expansión ambiciosa, hacia el este, teje alianzas políticas en América, hacia el oeste, refuerza su presencia en el Índico con su “collar de perlas”.