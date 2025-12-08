Esta ruta conecta su territorio con puertos, bases y aliados clave, formando un “collar” de nodos a lo largo de Asia y África. Cada “perla” representa un puerto, una instalación logística o una alianza estratégica, pensada para proyectar poder y proteger intereses económicos. Te contamos como avanza su plan.
China busca asegurarse las rutas marítimas más vitales del mundo a través del collar de perlas
Según explica el Orden Mundial, China avanza por Asia-Pacífico con una estrategia mucho más amplia que los roces en el mar de China. Aunque los medios destacan tensiones en las Senkaku o las Spratly, eso es apenas la superficie. En el siglo XXI, Pekín ha trazado una expansión ambiciosa, hacia el este, teje alianzas políticas en América, hacia el oeste, refuerza su presencia en el Índico con su “collar de perlas”.
Este océano, siempre silencioso, revela ahora bases, puertos y movimientos que inquietan a los países vecinos, mientras Estados Unidos observa con una sorprendente pasividad estratégica. China busca asegurar sus rutas marítimas vitales, sobre todo para el transporte de petróleo, gas y mercancías desde el Medio Oriente y África hacia su costa este. Al mismo tiempo, establece influencia política y militar en países que históricamente han sido zonas de interés para Estados Unidos y sus aliados.
Claves para entender esta estrategia China
El Índico y Asia-Pacífico concentran gran parte del comercio mundial. Quien controle esas rutas controla energía, materias primas y cadenas de suministro. China busca garantizar que su crecimiento no dependa de otros.
Los puntos claves son
- Orígenes de la expresión: fue acuñada por analistas estadounidenses a principios del siglo XXI.
- Primera perla: el puerto de Gwadar en Pakistán, conectado con el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC).
- Otras perlas clave: Sri Lanka (Hambantota), Maldivas, Birmania (Myanmar), Bangladés y Chittagong.
- Extensión hacia África: Djibouti, Kenia y Zanzíbar son nodos logísticos y militares.
- Componente dual: comercial (puertos, zonas económicas) y militar (bases navales, inteligencia).
- Alternativa a rutas tradicionales: busca reducir dependencia de estrechos como Malaca, vulnerables a bloqueos.
- Respuesta internacional: EE.UU., India, Japón y Australia han desarrollado estrategias propias para contrarrestar esta expansión de China.
- Más que militar: incluye cooperación en infraestructura, préstamos, comercio y diplomacia suave (“soft power”).