La Selección argentina, con dos mendocinas, terminó cuarta en el primer Mundial de Futsal femenino de la FIFA

La Selección argentina, con las mendocinas Ana Ontivero y Mailén Romero, terminó en el cuarto puesto en el primer Mundial de Futsal femenino de la FIFA que se jugó en Filipinas.
Tras una buena actuación en todo el certamen, el conjunto nacional cerró su paso mundialista con una derrota por 5-1 ante España en el encuentro por el tercer puesto donde el único gol para Argentina lo convirtió Silvina Espinoza.
El encuentro se disputó en el estadio PhilSports Arena, de Manila, y el combinado nacional llegó a este compromiso luego de caer ante Portugal (1-7) en las semifinales del certamen, mientras que el seleccionado español fue derrotado por Brasil por 4-1 en la restante semifinal.
Este domingo, en la definición, las brasileñas se coronaron con una victoria por 3-0.
Fase de grupos
Cuartos de final
Semifinal
3er. puesto