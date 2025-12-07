La Selección argentina, con dos mendocinas, terminó cuarta en el primer Mundial de Futsal femenino de la FIFA

Tras una buena actuación en todo el certamen, el conjunto nacional cerró su paso mundialista con una derrota por 5-1 ante España en el encuentro por el tercer puesto donde el único gol para Argentina lo convirtió Silvina Espinoza.

argentina futsal 2 La Selección argentina se despidió con una derrota del Mundial de Futsal femenino.

El encuentro se disputó en el estadio PhilSports Arena, de Manila, y el combinado nacional llegó a este compromiso luego de caer ante Portugal (1-7) en las semifinales del certamen, mientras que el seleccionado español fue derrotado por Brasil por 4-1 en la restante semifinal.