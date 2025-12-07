Inicio Ovación Futsal Selección argentina
La Selección argentina, con dos mendocinas, terminó cuarta en el primer Mundial de Futsal femenino de la FIFA

La Selección argentina, con las mendocinas Ana Ontivero y Mailén Romero, terminó en el cuarto puesto en el primer Mundial de Futsal femenino de la FIFA que se jugó en Filipinas.

Argentina no pudo con España.

Tras una buena actuación en todo el certamen, el conjunto nacional cerró su paso mundialista con una derrota por 5-1 ante España en el encuentro por el tercer puesto donde el único gol para Argentina lo convirtió Silvina Espinoza.

La Selecci&oacute;n argentina se despidi&oacute; con una derrota del Mundial de Futsal femenino.

El encuentro se disputó en el estadio PhilSports Arena, de Manila, y el combinado nacional llegó a este compromiso luego de caer ante Portugal (1-7) en las semifinales del certamen, mientras que el seleccionado español fue derrotado por Brasil por 4-1 en la restante semifinal.

Este domingo, en la definición, las brasileñas se coronaron con una victoria por 3-0.

La campaña de la Selección argentina en el Mundial de Futsal femenino de la FIFA

Fase de grupos

  • vs. Marruecos 6-0
  • vs. Polonia 3-2
  • vs. Filipinas 5-1

Cuartos de final

  • vs. Colombia 4-1

Semifinal

  • vs. Portugal 1-7

3er. puesto

  • vs. España 1-5

