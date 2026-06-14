Hace 200 años, un golpe de suerte dio origen al invento de los fósforos de madera en manos de un farmacéutico inglés

Según los relatos históricos, una pequeña cantidad de esa sustancia quedó adherida al extremo de un palo de madera. Cuando intentó retirarla frotándola contra una superficie rugosa, ocurrió algo inesperado: la mezcla se encendió de forma instantánea. Había descubierto accidentalmente el principio del fósforo de fricción.

Fosforo (1)

El invento que surgió por accidente y revolucionó el mundo

Walker comprendió rápidamente el potencial de su invento. Poco después comenzó a vender pequeños paquetes de fósforos que podían encenderse al ser frotados contra papel de lija. Los llamó “friction lights”, o luces de fricción. Aunque eran rudimentarios comparados con los actuales, representaban una revolución tecnológica para la época.

Lo más curioso es que Walker nunca patentó su invento. La decisión permitió que otros fabricantes copiaran y perfeccionaran el diseño, acelerando su expansión por Europa y posteriormente por el resto del mundo. En pocas décadas, los fósforos se habían convertido en un objeto cotidiano presente en millones de hogares.

Sin embargo, los primeros modelos no estaban exentos de problemas. Algunos desprendían olores desagradables y podían resultar inestables. Durante los años siguientes, diversos científicos e industriales introdujeron mejoras que culminaron con la aparición de los llamados fósforos de seguridad, mucho más fiables y seguros para el uso diario.