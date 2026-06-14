Chau alquiler: la casa linda y económica ideal para una familia tipo que revoluciona el mercado

Cómo son las casas y cuánto cuesta una para una familia tipo

Atención al dato: las construcciones se apoyan sobre bases de hormigón con pilotes y cuentan con estructuras realizadas en pino de primera calidad tratado e impregnado. Las paredes combinan revestimientos exteriores de pino o eucaliptus con terminaciones interiores en durlock, fenólico o machimbre, además de una cámara de aire para mejorar el aislamiento.

Los techos incorporan chapa cincalum, membrana termo hidrófuga y cielorrasos de madera. Las casas también incluyen divisiones internas, un baño con puerta y dos muebles por ambiente. En cambio, y ojo con este dato, las instalaciones eléctricas, hidráulicas y las cañerías no forman parte del paquete básico.

paisajismo casa ok Las casas prefabricadas de madera, una belleza. Y más baratas que las tradicionales. Foto: AR Paisajismo

Según los valores informados, una casa de 50 metros cuadrados tendría un costo de $23.250.000, aproximadamente y atentos a los cambios de cotización del dólar. En tanto, una vivienda de 130 metros cuadrados, superficie considerada adecuada para una familia tipo integrada por dos adultos y dos hijos, demandaría una inversión de $62.775.000.

La diferencia económica respecto de una construcción convencional aparece como uno de los principales factores que impulsan el crecimiento de esta modalidad, que de a poco comienza a instalarse como una opción concreta para quienes buscan alcanzar la casa propia con un presupuesto más accesible. Y sustentable.