Sueño continental

Alemán arrancó el Sudamericano de futsal con goleada

En el calor colombiano, Alemán derrotó al Hexavaes ecuatoriano 9 a 5 y se acomodó en la zona buscando la clasificación.

Por UNO
Alemán arrancó con sonrisa en el Sudamericano.

El futsal empieza a cerrar un año repleto de torneos en distintas categorías. En el desenlace del 2025, Alemán dice presente en el torneo Sudamericano que se realiza en Colombia. En un debut complicado, los mendocinos derrotaron a Hexavaes de Ecuador por 9 a 5 y quedaron bien parados en la zona.

Si bien el encuentro arrancó torcido, Alemán jamás perdió sus formas y terminó cerrando una victoria importante para buscar su boleto a los cuartos de final gracias a los tantos de Juan Cruz Giménez (2), Luciano Rossi (2), Imanol Carmona, Juan Manuel Moreno, Santino Muscianisi, Bruno Guzmán y Martín Páez.

Con el primer duelo adentro, ahora Alemán buscará quedar lo más arriba posible para evitar a algún cuco en la próxima instancia. Su segundo juego de fase local será está noche el segundo con el Club Tuluá Yuancity de Colombia (desde las 23), mientras que mañana quedarán libre porque se medirán ecuatorianos y colombianos.

Tras ganarle a los ecuatorianos, Alemán se medirá ante el elenco colombiano con el que comparte zona.

El futsal local busca campeón del año

Luego de la coronación del torneo Clausura, ahora el 2025 buscará a su dueño en Futsal Premium masculino. Andes Talleres (ganador del Apertura) se medirá con el Burrero (campeón del segundo semestre). La cita será en el Salvador Bonano del Matador, este lunes a partir de las 19.

La rama femenina no tendrá final anual dado que Cementista ganó los dos certámenes de la temporada, logrando así una terrible marca con los ocho títulos de manera consecutiva en primera división.

Fin del sueño en el Mundial femenino

En Filipinas, la Selección argentina de FIFA no pudo contra Portugal y quedó eliminado en semifinales contra Portugal. Ahora, las chicas se medirán contra España o Brasil por la medalla de bronce. Mailén Romero, una de las dos mendocinas, marcó el único tanto albiceleste.

