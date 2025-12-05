Alemán arrancó el Sudamericano de futsal con goleada

futsal (3) Tras ganarle a los ecuatorianos, Alemán se medirá ante el elenco colombiano con el que comparte zona.

El futsal local busca campeón del año

Luego de la coronación del torneo Clausura, ahora el 2025 buscará a su dueño en Futsal Premium masculino. Andes Talleres (ganador del Apertura) se medirá con el Burrero (campeón del segundo semestre). La cita será en el Salvador Bonano del Matador, este lunes a partir de las 19.

La rama femenina no tendrá final anual dado que Cementista ganó los dos certámenes de la temporada, logrando así una terrible marca con los ocho títulos de manera consecutiva en primera división.

Fin del sueño en el Mundial femenino

En Filipinas, la Selección argentina de FIFA no pudo contra Portugal y quedó eliminado en semifinales contra Portugal. Ahora, las chicas se medirán contra España o Brasil por la medalla de bronce. Mailén Romero, una de las dos mendocinas, marcó el único tanto albiceleste.