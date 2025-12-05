Alemán arrancó el Sudamericano de futsal con goleada

Si bien el encuentro arrancó torcido, Alemán jamás perdió sus formas y terminó cerrando una victoria importante para buscar su boleto a los cuartos de final gracias a los tantos de Juan Cruz Giménez (2), Luciano Rossi (2), Imanol Carmona, Juan Manuel Moreno, Santino Muscianisi, Bruno Guzmán y Martín Páez.
Con el primer duelo adentro, ahora Alemán buscará quedar lo más arriba posible para evitar a algún cuco en la próxima instancia. Su segundo juego de fase local será está noche el segundo con el Club Tuluá Yuancity de Colombia (desde las 23), mientras que mañana quedarán libre porque se medirán ecuatorianos y colombianos.