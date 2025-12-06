Tadeo Allende: de su punto de inflexión en Godoy Cruz a ser campeón con Lionel Messi

Esa confianza que comenzó a gestar en el Tomba terminó de darle forma a un delantero que es cosa seria: 80 partidos, 15 goles y 7 asistencias marcan sus cifras personales en Godoy Cruz, pero al margen de la estadística, Tadeo Allende entendió en estos lares que podía jugar con los grosos.

Su salto a Europa significó otro crecimiento personal, al margen del poco rodaje que tuvo en Celta de Vigo. Un presagio de lo que llegaría con su arribo a Estados Unidos, rompiendo con la Matrix y brillando al lado de los ídolos del póster. La temporada fue de ensueño y su rendimiento, superlativo: 24 goles en 54 partidos.

Celta de Vigo le estiró contrato hasta 2028 y lo cedió un año a Estados Unidos, donde explotó. Marcelo Gallardo lo tiene en carpeta para su nuevo River Plate y en Inter Miami quieren renovar sus goles. Un delantero que se instaló, a fuerza de grandes rendimientos, en la elite y va por más.

Los números de Tadeo Allende