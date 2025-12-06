Inicio Ovación Futsal Tadeo Allende
Goleador y figura

Tadeo Allende: de su punto de inflexión en Godoy Cruz a ser campeón con Lionel Messi

El título de Inter Miami tuvo a un serial Tadeo Allende, clave para lograr la corona de la MLS. Cómo influyó su salto de calidad en Mendoza.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Tadeo Allende y Lionel Messi. Sueño para pocos.

Tadeo Allende.jpg mira a su alrededor y ve camisetas rosas. En una está Lionel Messi, en otra Rodrigo De Paul y una tercera Sergio Busquets. Piensa un momento y mira en retrospección: pueden ser sus amigos de Mina Clavero jugando un torneo amateur con remeras de las Garzas, nada más alejado de la realidad.

El delantero fue uno de los puntos altos en Inter Miami y coronó una temporada gloriosa en lo personal y en lo colectivo: fue el segundo goleador del equipo (detrás del mismísimo Lionel Messi) y logró el primer título de su carrera tras sus experiencias en Instituto de Córdoba, Godoy Cruz y Celta de Vigo.

Antes de brillar en Inter Miami, Tadeo Allende explotó en Godoy Cruz.

Fue en Mendoza, justamente, el punto de inflexión de Tadeo Allende. Llegó en silencio tras ser menospreciado en La Gloria y explotó de la mano de un Gato Oldrá que lo potenció junto con un equipo muy distante al que terminó condenado a la pérdida de categoría en este año horroroso.

Esa confianza que comenzó a gestar en el Tomba terminó de darle forma a un delantero que es cosa seria: 80 partidos, 15 goles y 7 asistencias marcan sus cifras personales en Godoy Cruz, pero al margen de la estadística, Tadeo Allende entendió en estos lares que podía jugar con los grosos.

Su salto a Europa significó otro crecimiento personal, al margen del poco rodaje que tuvo en Celta de Vigo. Un presagio de lo que llegaría con su arribo a Estados Unidos, rompiendo con la Matrix y brillando al lado de los ídolos del póster. La temporada fue de ensueño y su rendimiento, superlativo: 24 goles en 54 partidos.

Celta de Vigo le estiró contrato hasta 2028 y lo cedió un año a Estados Unidos, donde explotó. Marcelo Gallardo lo tiene en carpeta para su nuevo River Plate y en Inter Miami quieren renovar sus goles. Un delantero que se instaló, a fuerza de grandes rendimientos, en la elite y va por más.

Los números de Tadeo Allende

  • Instituto 24 partidos
  • Godoy Cruz 80 partidos (15 goles)
  • Celta 13 partidos (3 goles)
  • Inter Miami 54 partidos (24 goles)
  • Un título (MLS)

