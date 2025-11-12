Victorio Ramis, bicampeón con Independiente Rivadavia: "No sabía que este club me iba a cambiar la vida"

Pero todo esfuerzo tuvo su recompensa y, sobre el final de la temporada, Victorio Ramis pudo volver a estar junto a sus compañeros y formó parte del banco de los suplentes en la final frente Argentinos Juniors y, en la última fecha de local en el Bautista Gargantini, ante Central Córdoba. "El premio me lo dio Alfredo (Berti) en la final de la Copa llevándome al banco de suplentes y también ante Central Córdoba. No me arrepiento de haberme levantado y haberlo intentado. Gracias a Dios hoy estoy un poco mejor y espero estar bien el año que viene para poder jugar la Copa Libertadores con este club".

Ramis.jpg Victorio Ramis sufrió una dura lesión en marzo de este año.

El lazo de amor de Victorio Ramis con Independiente Rivadavia

Luego del empate ante Central Córdoba en el cierre del año de Independiente Rivadavia de local, Victorio Ramis se llevó la siempre ovación del Bautista Gargantini al ser presentado por los altavoces del estadio. El hincha de la Lepra jamás olvida aquel gol en el Kempes una noche de octubre del 2023. Tampoco deja pasar el sacrificio y la entrega del delantero cada vez que le toca vestir la camiseta del Azul.

"Ni en el club del que soy hincha (Talleres) me ovacionaron así. No lo puedo creer. Estoy totalmente agradecido con la gente y con el club por las oportundidades que siempre me da. Estoy muy identificado acá y espero el año que viene hacer las cosas bien", expresó siempre agradecido Victorio Ramis al respecto del incansable aplauso de los hinchas de Independiente Rivadavia para con él.

berti tonetto - ramis Siempre ídolos en Independiente Rivadavia: Diego Tonetto, Alfredo Berti y Victorio Ramis. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO.

"No sabía que este club me iba a cambiar la vida. No venía de años muy buenos futbolísticamente y, con este club, logré un ascenso y un campeonato. Estoy agradecido siempre de las oportunidades y, después de la lesión, me di cuenta que el club y la gente me querían y eso me dio fuerza para estar siempre predispuesto", agregó.

Finalmente, Victorio Ramis se refirió a sus compañeros de la "vieja guardia", aquellos con los que también fue campeón en el ascenso del 2023, Luciano Abecasis y Diego Tonetto. El primero oficialmente retirado, y el segundo cercano a hacerlo. "Me pone triste su partido. He compartido con ellos más que con mi familia pero sé que van a estar bien y van a aportar al club. Espero que se queden en Independiente y, desde donde les toque, ayudar y tirar todos para adelante", cerró.