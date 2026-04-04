Vicente Poggi, goleador y figura de Godoy Cruz en la Primera Nacional: "Todavía falta mucho"

Vicente Poggi es la figura y el goleador de Godoy Cruz en la Primera Nacional, volvió a marcar ante Acassuso y se fue contento por la victoria y por haber ayudado a que el Tomba alcance la punta, al menos de manera transitoria.
Vicente Poggi figura y goleador de Godoy Cruz en la Primera Nacional, volvió a marcar ante Acassuso y se fue contento por la victoria y por haber ayudado a que el Tomba alcance la punta.
Vicente Poggi es la figura y el goleador de Godoy Cruz en la Primera Nacional, volvió a marcar ante Acassuso y se fue contento por la victoria y por haber ayudado a que el Tomba alcance la punta, al menos de manera transitoria.
"En el vestuario en el entretiempo se dijo que estábamos bien, nos faltaba obviamente convertir, y bueno, también tener la precaución de que no nos conviertan. A los equipos de este estilo, por como plantean los partidos de visitantes, si te meten un gol es muy difícil entrarles y darlo vuelta, imposible casi", destacó el uruguayo.
"Estar punteros en el campeonato para nosotros es una alegría enorme, pero no dice nada porque faltan muchísimas fechas, en parte nos acercamos el objetivo, pero todavía falta mucho", asumió con los pies sobre la tierra el mediocampista de 23 años.
Tras un comienzo de temporada lleno de dudas, el Tomba está invicto y de racha: "La confianza en el fútbol y creo que en el deporte de alto rendimiento en general es muy importante y te da un plus de que entre un pase, un gol o un centro, y creo que también obviamente hay que ayudarla, pero hoy se nos está dando, y estos partidos sin duda tienen mucha parte de eso, de la confianza del equipo, de la sinergia con la gente, y eso nos va a ayudar mucho en todo el campeonato. Los rivales que se vienen son duros, como todo el campeonato".
Vicente Poggi marcó su 4to gol en la temporada de la Primera Nacional, tras una larga corrida de Nahuel Ulariaga: "Fue el 80% de él, pero me lo dio para que pueda meterlo. Creo que también es parte de lo que estamos demostrando hoy en día, que somos un equipo, no importa quien meta el gol y así como hoy me lo dio a mí, mañana se lo daré yo. Lo más importante es que el equipo gane".
Poggi pudo haber marcado algún gol, pero no llegó a cabecear con precisión: "Salté, me quedó media alta y no quise cabecearla para que no se me vaya, la rocé y se me fue...Me tengo que dejar el pelo largo, me lo corté justo ayer", bromeó.
Con 4 goles en 8 partidos Poggi ya igualó los 4 tantos que había marcado en sus 81 partidos con Godoy Cruz en Primera División. Sobre este presente goleador resaltó: "En realidad lo importante es llegar al área, después cuando te cae la pelota, cuando llegamos mucho, siempre hay uno que la va a empujar, hoy en día me está tocando a mí, pero bueno, estoy muy contento y voy a tratar de aprovecharlo al máximo posible para aportarle al equipo".