Vicente Poggi, goleador y figura de Godoy Cruz en la Primera Nacional: "Todavía falta mucho"

Tras un comienzo de temporada lleno de dudas, el Tomba está invicto y de racha: "La confianza en el fútbol y creo que en el deporte de alto rendimiento en general es muy importante y te da un plus de que entre un pase, un gol o un centro, y creo que también obviamente hay que ayudarla, pero hoy se nos está dando, y estos partidos sin duda tienen mucha parte de eso, de la confianza del equipo, de la sinergia con la gente, y eso nos va a ayudar mucho en todo el campeonato. Los rivales que se vienen son duros, como todo el campeonato".

Vicente Poggi en modo goleador: "Lo más importante es que el equipo gane"

Vicente Poggi marcó su 4to gol en la temporada de la Primera Nacional, tras una larga corrida de Nahuel Ulariaga: "Fue el 80% de él, pero me lo dio para que pueda meterlo. Creo que también es parte de lo que estamos demostrando hoy en día, que somos un equipo, no importa quien meta el gol y así como hoy me lo dio a mí, mañana se lo daré yo. Lo más importante es que el equipo gane".

Embed - Vicente Poggi, goleador de Godoy Cruz

Poggi pudo haber marcado algún gol, pero no llegó a cabecear con precisión: "Salté, me quedó media alta y no quise cabecearla para que no se me vaya, la rocé y se me fue...Me tengo que dejar el pelo largo, me lo corté justo ayer", bromeó.

Con 4 goles en 8 partidos Poggi ya igualó los 4 tantos que había marcado en sus 81 partidos con Godoy Cruz en Primera División. Sobre este presente goleador resaltó: "En realidad lo importante es llegar al área, después cuando te cae la pelota, cuando llegamos mucho, siempre hay uno que la va a empujar, hoy en día me está tocando a mí, pero bueno, estoy muy contento y voy a tratar de aprovecharlo al máximo posible para aportarle al equipo".