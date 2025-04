Un histórico de Boca destrozó a Fernando Gago tras perder el Superclásico ante River: "Fue bastante pobre"

Entre los que fueron muy críticos estuvo un ex futbolista, gloria de Boca, que disparó fuertemente contra el DT por su planteo en cancha de River. Se trata de Jorge Ribolzi, campeón del mundo con el Xeneize en 1977; y ex ayudante del Coco Basile en su paso por el club como entrenador en la temporada 2005/2006.

Fernando Gago.jpg Fernando Gago fue muy criticado tras el Superclásico.

En diálogo con SportsCenter, Ribolzi destrozó a Fernando Gago. "La sensación que me dejó no es buena. El mensaje previo al partido que deja Gago es fuerte, porque no juega Cavani y pasa a línea de 5. Mucho de los números no comparto, pero sí miro la propuesta. Dada la importancia del mediocampo, creo que ahí dejó un mensaje bastante pobre”, sentenció el mediocampista en una entrevista con la televisión.