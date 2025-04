Fernando Gago se fue con bronca por la derrota de Boca y una nueva decepción ante River como DT

gago 1.jpg

"Tratamos de jugar con la característica de Merentiel, su posicionamiento, al no tener a Giménez y Cavani para fijar a los dos centrales, sabíamos que teníamos que defender en una zona media, y de ahí tener presión al juego de ellos y situaciones de mano a mano tanto de Blanco con el lateral de ellos para generar ataque en ese sector", contó el DT respecto de la formación inicial y el cambio de esquema que dispuso.

"El análisis lo haré después, me gustó el segundo tiempo en lo que se ve en el partido, el equipo tuvo la pelota y generó las situaciones, los llevamos en un posicionamiento bajo para defender y tuvimos dos o tres situaciones claras para empatar el partido, lamentablemente no se dio".

gago 2.jpg

Finalmente, ante la consulta de porque el Changuiyto Zeballos no fue titular, respondió de manera contundente: "Por la característica del jugador: Exequiel tiene la característica más de tirarse a una posición de banda e íbamos a perder el retroceso o juego interno, quería buscar los espacios en el segundo tiempo para aprovechar su velocidad y uno contra uno".