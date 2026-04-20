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Tras el Maracanazo, Independiente Rivadavia empata con Banfield

Luego de la histórica victoria en el Maracaná, y antes del clásico ante Gimnasia y Esgrima, Independiente Rivadavia juega con Banfield por el Torneo Apertura.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia visita a Banfield.

Independiente Rivadavia visita a Banfield.

Independiente Rivadavia empata 0 a 0 con Banfield este lunes, por la 15ta fecha el Torneo Apertura.

Seguilo en VIVO por Radio Nihuil

La Lepra enfrenta este duelo luego de la histórica victoria conseguida en el Maracaná, por la Copa libertadores, y antes del clásico ante Gimnasia y Esgrima en el Gargantini.

Los hinchas con el plantel de Independiente Rivadavia

La Lepra comenzó bien el partido, Sartori desbordó por la derecha, metió el centro y el cabezazo de Crego pasó cerca.

A los 2 minutos otro cabezazo de Bucca estuvo cerca de transformarse en el primer gol del equipo azul.

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