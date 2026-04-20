Tras el Maracanazo, Independiente Rivadavia empata con Banfield

Los hinchas con el plantel de Independiente Rivadavia Foto: Nicolás Ríos.

La Lepra comenzó bien el partido, Sartori desbordó por la derecha, metió el centro y el cabezazo de Crego pasó cerca.

A los 2 minutos otro cabezazo de Bucca estuvo cerca de transformarse en el primer gol del equipo azul.