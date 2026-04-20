Tras el Maracanazo, Independiente Rivadavia empata con Banfield

Luego de la histórica victoria en el Maracaná, y antes del clásico ante Gimnasia y Esgrima, Independiente Rivadavia juega con Banfield por el Torneo Apertura.
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La Lepra enfrenta este duelo luego de la histórica victoria conseguida en el Maracaná, por la Copa libertadores, y antes del clásico ante Gimnasia y Esgrima en el Gargantini.
La Lepra comenzó bien el partido, Sartori desbordó por la derecha, metió el centro y el cabezazo de Crego pasó cerca.
A los 2 minutos otro cabezazo de Bucca estuvo cerca de transformarse en el primer gol del equipo azul.