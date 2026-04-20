Un ex Boca clavó el golazo de la fecha en la Primera Nacional

Apenas pasado el cuarto de hora del complemento, y cuando Racing ganaba 1 a 0, Ricardo Centurión sacó un zapatazo que dejó sin chances al arquero Alejandro Medina de Defensores de Belgrano.

El golazo del ex Boca Ricardo Centurión en la 10ª fecha de la Primera Nacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/enunabaldosa/status/2046036958955126936&partner=&hide_thread=false Mientras tanto, Ricardo Centurión… pic.twitter.com/NE2tr5ub67 — En Una Baldosa (@enunabaldosa) April 20, 2026

En la goleada de Racing de Córdoba por 3-0 frente a Defensores de Belgrano por la décima fecha de la Primera Nacional, Grupo A, Ricardo Centurión, de 33 años, proveniente de Oriente Petrolero de Bolivia, se hizo presente de modo espectacular en el marcador. El conjunto cordobés había abierto el marcador por intermedio de Leandro Córdoba, tras el golazo de Centurión, Luciano Viano puso el 3-0 definitivo.