Un ex Boca clavó el golazo de la fecha en la Primera Nacional

El partido por la 10ª fecha de la Primera Nacional tuvo la particularidad del golazo que marcó un delantero ex Boca Juniors en la cancha de Racing de Córdoba y cuya imagen se hizo viral en las redes sociales por la espectacularidad.
El ex delantero de Boca Ricardo Centurión anotó un golazo en la Primera Nacional para Racing de Córdoba en la goleada a Defensores de Belgrano
El partido por la 10ª fecha de la Primera Nacional tuvo la particularidad del golazo que marcó un delantero ex Boca Juniors en la cancha de Racing de Córdoba y cuya imagen se hizo viral en las redes sociales por la espectacularidad.
Apenas pasado el cuarto de hora del complemento, y cuando Racing ganaba 1 a 0, Ricardo Centurión sacó un zapatazo que dejó sin chances al arquero Alejandro Medina de Defensores de Belgrano.
En la goleada de Racing de Córdoba por 3-0 frente a Defensores de Belgrano por la décima fecha de la Primera Nacional, Grupo A, Ricardo Centurión, de 33 años, proveniente de Oriente Petrolero de Bolivia, se hizo presente de modo espectacular en el marcador. El conjunto cordobés había abierto el marcador por intermedio de Leandro Córdoba, tras el golazo de Centurión, Luciano Viano puso el 3-0 definitivo.
Ricardo Centurión firmó su contrato con el Racing cordobés en enero de este año y finaliza el vínculo el próximo 31 de diciembre. El nacido en Avellaneda debutó en primera división en Racing (2012) y al año siguiente pasó al fútbol italiano. También jugó en San Pablo y llegó a Boca en 2017. Ese año fue denunciado por su ex pareja Melisa Tozzi por agresiones y amenazas y tuvo varias muestras de indisciplina.
Con el tanto anotado este domingo, Ricky Centurión volvió al gol después de 140 días. La última conquista había sido en el fútbol de Bolivia, cuando convirtió en el triunfo por 3 a 1 de Oriente Petrolero frente al Blooming.