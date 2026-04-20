Lavalle: Con un nuevo sistema de tickets vuelve el "Más Cerca Tuyo"

Servicios que estarán disponibles en cada operativo

Los operativos contarán con el Móvil Sanitario, que brindará atención primaria en enfermería, odontología y obstetricia; los vecinos podrán realizar controles básicos y consultas de salud cerca de su domicilio. En cada jornada se atenderán hasta 12 turnos por orden de llegada.

También estará presente el Móvil de Castración, que realizará cirugías programadas y vacunación para mascotas, un servicio muy demandado por las familias del departamento. En este caso también se dispondrán 12 turnos por jornada, priorizando a quienes se hayan inscripto previamente.

LAVALLE (3) Por tercer año consecutivo, el programa visitará durante mayo y junio distintos puntos de Lavalle.

Otro de los servicios centrales será el área de Licencias de Conducir, donde la comunidad podrá emitir o renovar su carnet, con turnos solicitados previamente. Para este servicio se dispondrá de conectividad a internet y un espacio destinado a la evaluación práctica de manejo, que podrá realizarse en un playón o en una calle cortada para tal fin.

El área de Desarrollo Económico participará con la entrega de semillas de temporada y asesoramiento para huertas familiares, con el objetivo de fomentar la producción de alimentos en los hogares y promover prácticas de autosustento.

Por otra parte, en cada localidad se habilitará un espacio para la Feria Local, donde productores y artesanos del lugar podrán exponer y comercializar sus productos, y así generar un movimiento económico que fortalezca el trabajo local.

El programa también incluirá acciones del área de Ambiente y Reciclaje, con un punto de Eco-canje, donde los vecinos podrán acercar materiales reciclables como plástico, cartón o latas y recibir incentivos ambientales. Esta actividad se articulará con escuelas y centros educativos para trabajar en la conciencia ambiental.

A estos servicios se sumarán equipos municipales de Desarrollo Humano y Adulto Mayor, que darán asesoramiento sobre programas sociales, beneficios y actividades comunitarias, además de un espacio de asesoramiento municipal general para consultas, reclamos e información sobre distintos programas del municipio.

LAVALLE (1) Por tercer año consecutivo, el programa visitará durante mayo y junio distintos puntos de Lavalle.

Calendario de visitas

Con siete operativos territoriales:

El Vergel (Zona Sur) – 7 de mayo Jocolí – 14 de mayo Gustavo André – 21 de mayo Colonia Italia (Zona Norte) – 28 de mayo La Bajada – 4 de junio La Colmena (Jocolí Viejo) – 11 de junio Barrio Andacollo (Tres de Mayo) – 18 de junio

Indicadores para medir el impacto del programa

La nueva edición de “Más Cerca Tuyo” también incorporará un sistema de evaluación para medir el alcance y la efectividad. Entre los indicadores de gestión se evaluará la capacidad de resolución de problemas técnicos durante la jornada, buscando que más del 90 % de los incidentes se resuelvan en el lugar, así como la digitalización completa de los datos de cada operativo dentro de las 48 horas posteriores.

En cuanto al impacto territorial, el municipio buscará alcanzar al menos al 15 % de las familias de los distritos más alejados, además de promover la participación de productores y artesanos locales en cada lugar y fortalecer las acciones ambientales mediante la recolección de al menos 50 kilos de material reciclable por visita.