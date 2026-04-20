Por qué Darío Herrera no sancionó penal a favor de River: la explicación del árbitro

Embed TODO RIVER PIDIÓ PENAL EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO ANTE BOCA #LPFxTNTSports



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Darío Herrera no fue llamado por el VAR por lo que el partido continuó con normalidad, pero al finalizar el encuentro el árbitro fue nuevamente increpado por los jugadores de River, quienes le manifestaron su disconformidad con la decisión tomada.

Según el árbitro de 41 años el contacto existió, pero no con la fuerza suficiente como para que Martínez Quarta cayera al suelo. De hecho, interpretó que el defensor se dejó caer simulando la falta.

Eduardo Coudet Eduardo Coudet habló sobre el desempeño de Darío Herrera.

Los jugadores de River furiosos con Darío Herrera

Una vez finalizado el Superclásico el capitán de River se acercó a Herrera y le dijo: "Es penal, eh. Me extraña de vos que vas al Mundial". Luego, agregó: "No me deja jugar la pelota. Me pega de atrás".

Maximiliano Salas se sumó a las expresiones de su compañero: "Empuja de atrás. ¿Cómo no va a ser penal?".

En conferencia de prensa Eduardo Coudet también se refirió a la situación: "No quiero hablar del arbitraje, sinceramente. Sí que se habló demasiado en la previa". Además, le manifestó a los periodistas: "Considero que ustedes saben más de esto para opinar que yo".

"Si cobra la de Maxi Salas, esa es penal. Pero son finas las dos jugadas. En la de Salas cobró infracción y la de Martínez Quarta no", concluyó el entrenador de River.