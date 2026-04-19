Por qué Darío Herrera es el árbitro del Superclásico: el colegiado que va al Mundial

Además de los jugadores hay una figura silenciosa que siempre finaliza siendo importante: el rol del árbitro, en este caso, Darío Herrera.

Federico Beligoy en diálogo con radio La Red explicó la elección: "Priorizamos a Darío, tiene un Mundial por delante, está muy entusiasmado, con muchas ganas. Esperamos que todo salga bien".

Además, le deseó éxito al árbitro elegido para el Superclásico: "Lo mejor para él para el partido. Seguramente si hace las cosas bien, que va a ser así, armamos un gran equipo y el partido va a ser un espectáculo. Los jugadores se van a dedicar a jugar y estamos muy ilusionados con que todo salga bien".

Árbitros para el Mundial 2026 El árbitro del Superclásico estará en el Mundial 2026.

El árbitro del Superclásico va al Mundial 2026

Los árbitros argentinos elegidos por la FIFA son Yael Falcón Pérez (37 años), Darío Herrera (41) y Facundo Tello Figueroa (43). Mientras que la delegación la completarán cinco colegiados que actuarán como asistentes: Juan Pablo Belatti (46), Maximiliano del Yesso (47), Gabriel Chade (45), Facundo Rodríguez (40) y el mendocino Cristian Navarro (41) como asistentes, y a Hernán Mastrángelo (45) en el VAR.

Es la primera vez que Yael Falcón Pérez y Darío Herrera participen de Mundial, aunque Falcón Pérez fue parte del Mundial de Clubes 2025 junto a Tello, nunca había participado de la cita máxima del fútbol con selecciones.

Por su lado, Facundo Tello Figueroa fue convocado en Qatar 2022 y dirigió tres partidos: Suiza - Camerún y Portugal - Corea del Sur en la Fase de Grupos, y Marruecos - Portugal en los Cuartos de Final.