Menos estrés y más seguridad: un pueblo de 800 habitantes regala terrenos y ofrece dinero para sumar vecinos

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A cambio, quienes accedan al programa deberán construir una vivienda en un plazo máximo de dos años y establecer su residencia permanente en la localidad.

Un pueblo con incentivos para familias y una apuesta contra la despoblación

La propuesta también contempla ayudas económicas para familias con hijos que se incorporen al sistema educativo local. Los montos varían según la cantidad de estudiantes inscriptos.

Las familias con un hijo pueden recibir hasta US$750;

Con dos hijos, hasta US$1.250;

Grupos familiares con tres o más chicos pueden acceder a un aporte de US$1.750.

El objetivo es fortalecer la comunidad, sostener la matrícula escolar y garantizar la continuidad de servicios esenciales en un pueblo que hoy cuenta con apenas 800 habitantes.

desayuno familia Las familias jóvenes con hijos, prioridad para el pueblo de Curtis. Imagen ilustrativa.

Ubicado en una región dominada por la actividad agropecuaria, Curtis ofrece un estilo de vida muy diferente al de los grandes centros urbanos. Sin embargo, las autoridades aclaran que el beneficio no cubre la construcción de la vivienda, ni los gastos posteriores de servicios y mantenimiento.

La vida en un pueblo de estas características también presenta desafíos. Las oportunidades laborales suelen estar vinculadas principalmente a la agricultura y los servicios básicos, mientras que hospitales de alta complejidad, universidades y grandes centros comerciales pueden encontrarse a varios kilómetros de distancia.

Aun así, quienes eligen este tipo de comunidades destacan ventajas como una mayor sensación de seguridad, costos de vida más bajos, menos estrés y una relación más cercana entre vecinos, factores que Curtis espera convertir en su principal carta de presentación para atraer nuevos habitantes.