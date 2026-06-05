Mientras muchas localidades rurales enfrentan la pérdida constante de población, un pequeño pueblo del centro de Estados Unidos decidió apostar por una estrategia poco habitual para revertir esa tendencia. Se trata de Curtis, una comunidad de Nebraska que busca atraer nuevos vecinos mediante la entrega de terrenos sin costo y beneficios económicos para familias.
Menos estrés y más seguridad: un pueblo de 800 habitantes regala terrenos y ofrece dinero para sumar vecinos
El pueblo impulsa un programa para atraer nuevos habitantes. La propuesta incluye lotes gratuitos con servicios básicos y aportes económicos para familias
La iniciativa está orientada principalmente a jóvenes y a quienes desean dejar atrás el ritmo de las grandes ciudades para instalarse en un entorno más tranquilo, rodeado de praderas y campos característicos de las Grandes Llanuras norteamericanas.
Según la información difundida por las autoridades locales, los lotes se entregan de manera gratuita y cuentan con infraestructura básica ya disponible, incluyendo calles pavimentadas, conexión a servicios, agua y electricidad.
A cambio, quienes accedan al programa deberán construir una vivienda en un plazo máximo de dos años y establecer su residencia permanente en la localidad.
Un pueblo con incentivos para familias y una apuesta contra la despoblación
La propuesta también contempla ayudas económicas para familias con hijos que se incorporen al sistema educativo local. Los montos varían según la cantidad de estudiantes inscriptos.
- Las familias con un hijo pueden recibir hasta US$750;
- Con dos hijos, hasta US$1.250;
- Grupos familiares con tres o más chicos pueden acceder a un aporte de US$1.750.
El objetivo es fortalecer la comunidad, sostener la matrícula escolar y garantizar la continuidad de servicios esenciales en un pueblo que hoy cuenta con apenas 800 habitantes.
Ubicado en una región dominada por la actividad agropecuaria, Curtis ofrece un estilo de vida muy diferente al de los grandes centros urbanos. Sin embargo, las autoridades aclaran que el beneficio no cubre la construcción de la vivienda, ni los gastos posteriores de servicios y mantenimiento.
La vida en un pueblo de estas características también presenta desafíos. Las oportunidades laborales suelen estar vinculadas principalmente a la agricultura y los servicios básicos, mientras que hospitales de alta complejidad, universidades y grandes centros comerciales pueden encontrarse a varios kilómetros de distancia.
Aun así, quienes eligen este tipo de comunidades destacan ventajas como una mayor sensación de seguridad, costos de vida más bajos, menos estrés y una relación más cercana entre vecinos, factores que Curtis espera convertir en su principal carta de presentación para atraer nuevos habitantes.