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Torneo Regional Amateur: Atlético Palmira, San Carlos y Goudge inician la segunda ronda

Hay 3 representantes mendocinos que iniciarán la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur 2026 y otros 3 que siguen en la competencia.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Atlético Palmira es uno de los representantes mendocinos que jugará la segunda ronda del Regional Amateur.

Atlético Palmira es uno de los representantes mendocinos que jugará la segunda ronda del Regional Amateur.

De los 12 equipos mendocinos que iniciaron el Torneo Regional Amateur hay 6 que siguen en carrera y 3 de ellos jugarán este fin de semana los partidos de ida de la segunda ronda: San Carlos, Atlético Palmira y Goudge.

Deportivo Goudge recibirá este domingo al Club Social Deportivo Colocasi de San Luis.

Deportivo Goudge recibirá este domingo al Club Social Deportivo Colocasi de San Luis.

Los 6 equipos mendocinos que siguen en la competencia

Por haberse clasificado segundos en sus zonas Sport Club San Carlos de Eugenio Bustos jugará la segunda ronda e iniciará como local la serie ante Sportivo Desamparados de San Juan; Goudge hará lo propio en San Rafael ante Colocasi de San Luis y el Atlético Palmira jugará la ida el lunes como visitante ante Unión de villa Krause de San juan, en el estadio San Juan del Bicentenario.

Atlético Argentino, Sport Club Pacífico de General Alvear y Deportivo Malargüe se clasificaron directamente a la tercera fase por haber finalizado en el primer lugar de sus respectivos grupos y el armado de los próximos cruces de la Región Cuyo se anunciará cuando concluya la segunda ronda.

Los partidos de ida de los mendocinos en la segunda ronda

  • San Carlos vs. Sportivo Desamparados: domingo 11 de octubre, en La Consulta a las 16
  • Goudge vs. Colocasi: domingo 11 de octubre, en San Rafael a las 16
  • Unión de Villa Krause vs. Palmira: lunes 12 de octubre, en San Juan a las 16.30

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