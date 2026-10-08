Torneo Regional Amateur: Atlético Palmira, San Carlos y Goudge inician la segunda ronda

Deportivo Goudge recibirá este domingo al Club Social Deportivo Colocasi de San Luis. Foto: Prensa Deportivo Goudge

Los 6 equipos mendocinos que siguen en la competencia

Por haberse clasificado segundos en sus zonas Sport Club San Carlos de Eugenio Bustos jugará la segunda ronda e iniciará como local la serie ante Sportivo Desamparados de San Juan; Goudge hará lo propio en San Rafael ante Colocasi de San Luis y el Atlético Palmira jugará la ida el lunes como visitante ante Unión de villa Krause de San juan, en el estadio San Juan del Bicentenario.

Atlético Argentino, Sport Club Pacífico de General Alvear y Deportivo Malargüe se clasificaron directamente a la tercera fase por haber finalizado en el primer lugar de sus respectivos grupos y el armado de los próximos cruces de la Región Cuyo se anunciará cuando concluya la segunda ronda.