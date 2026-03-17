Todo mal en Boca: se confirmó la lesión de un referente y estará tres semanas afuera de las canchas

Está todo mal en Boca. Mientras el entrenador Claudio Úbeda es cuestionado, se confirmó la lesión de un referente de cara al choque con Instituto, que se jugará en La Bombonera. Se trata de Santiago Ascacíbar.
Está todo mal en Boca. Mientras el entrenador Claudio Úbeda es cuestionado, se confirmó la lesión de un referente de cara al choque con Instituto, que se jugará en La Bombonera. Se trata de Santiago Ascacíbar.
El volante Santiago Ascacíbar sufrió una lesión muscular en el isquiotibial y estará alrededor de tres semanas fuera de las canchas. Así el ex Estudiantes de La Plata quedó descartado para el duelo de Boca ante Instituto de Córdoba.
El rubio mediocampista pidió el cambio a los seis minutos del segundo tiempo del partido ante Unión (donde el Xeneize empató por 1 a 1) por una molestia, algo que activó las alarmas en el “Xeneize”.
El Rusito se realizó estudios médicos que confirmaron la lesión. E entrenador Claudio Úbeda explicó: "La salida de Ascacíbar fue porque le molestó el isquiotibial. Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña".
Ánder Herrera, quien reemplazó a Ascacíbar frente al Tatengue, es la principal alternativa para ocupar la mitad de la cancha junto a Leandro Paredes en el próximo encuentro frente al elenco cordobés.
El ex Estudiantes se afianzó en el equipo auriazul y vivía un gran momento de la mano buen rendimiento y de sus goles; su función resulta clave para conectar a Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda con el ataque.
La baja llega en un momento complicado para el elenco que orienta el cuestionado Úbeda, aunque la cercanía de la fecha FIFA reducirá la cantidad de partidos que se perderá, por lo que podría ser menor la ausencia del ex Pincha.
El elenco de la Ribera recibirá a Instituto el próximo domingo a las 20.