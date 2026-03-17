Todo mal en Boca: se confirmó la lesión de un referente y estará tres semanas afuera de las canchas

Qué dijo Claudio Úbeda sobre la lesión de Ascacíbar tras el empate de Boca ante Unión

El Rusito se realizó estudios médicos que confirmaron la lesión. E entrenador Claudio Úbeda explicó: "La salida de Ascacíbar fue porque le molestó el isquiotibial. Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña".

Ánder Herrera, quien reemplazó a Ascacíbar frente al Tatengue, es la principal alternativa para ocupar la mitad de la cancha junto a Leandro Paredes en el próximo encuentro frente al elenco cordobés.

Ascacíbar El Rusito Ascacíbar se afianzó en el mediocampo de Boca.

El ex Estudiantes se afianzó en el equipo auriazul y vivía un gran momento de la mano buen rendimiento y de sus goles; su función resulta clave para conectar a Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda con el ataque.

La baja llega en un momento complicado para el elenco que orienta el cuestionado Úbeda, aunque la cercanía de la fecha FIFA reducirá la cantidad de partidos que se perderá, por lo que podría ser menor la ausencia del ex Pincha.

Cuándo juega Boca vs. Instituto, por el Torneo Apertura

El elenco de la Ribera recibirá a Instituto el próximo domingo a las 20.