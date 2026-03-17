Sebastián Battaglia apuntó contra Juan Román Riquelme en Boca y será opositor junto al mendocino Reale

En una entrevista explosiva en TyC Sports, Sebastián Battaglia, el jugador más ganador de la historia de Boca Juniors, no escatimó críticas hacia la gestión de Juan Román Riquelme como presidente.
Sebastián Battaglia, el jugador más ganador de la historia de Boca Juniors, no escatimó críticas hacia la gestión de Juan Román Riquelme como presidente.
En una entrevista explosiva en TyC Sports, Sebastián Battaglia, el jugador más ganador de la historia de Boca Juniors, no escatimó críticas hacia la gestión de Juan Román Riquelme como presidente.
El ex entrenador xeneize entre 2021 y 2022 confirmó su ingreso de lleno a la política boquense, pero desde la vereda de enfrente y acompañando al mendocino Jorge Reale.
Battaglia fue contundente al referirse a su vínculo con el actual mandamás azul y oro: "No volvería a trabajar con Riquelme. Fue difícil el proceso por un montón de cuestiones. Pasaron cuatro años y Boca sigue teniendo los mismos problemas, no logra estabilizarse".
El ex mediocampista recordó con fastidio episodios de su etapa como DT, como la vez que Riquelme detuvo el micro para bajar a dar una charla motivacional al plantel: "Vos me estás faltando el respeto en un lugar que también es mío", le habría dicho en su momento al ídolo.
Pero lo más resonante vino cuando habló del futuro institucional. Battaglia anunció que se alejará temporalmente de la dirección técnica para sumarse a la oposición: "De acá en adelante vamos a meternos a trabajar en la política de Boca para 2027, acompañando a Jorge Reale. Nos hemos juntado ya hace varios meses, estuvimos hablando y la verdad es que me motiva las ideas que hay por delante. Queremos meternos de lleno en intentar que Jorge sea el próximo presidente de Boca".
En un dardo directo a la figura de Riquelme, el multicampeón como jugador aseguró: "Se le puede competir a Juan Román Riquelme una elección". Además, se puso en el centro de la escena técnica al afirmar: "Me considero el mejor DT de la era Riquelme", destacando sus logros en el banco comparados con otros entrenadores.
"¿El mejor DT de la Era Riquelme? Me voy a poner a mí, tengo que ser totalmente objetivo. A nosotros nos tocó ganar dos títulos. Agarramos a Boca casi último cuando se fue Miguel Ángel Russo y tuvimos que trabajar mucho en la mentalidad del plantel. Teníamos que clasificar a la Copa Libertadores y lo hicimos, muchos chicos debutaron y tuvieron su oportunidad. Y fuimos el último cuerpo técnico en ganar en cancha de River. Después, de los entrenadores que vinieron, Jorge Almirón llega a la final de la Copa Libertadores pero no logra clasificar a la siguiente, y los demás tampoco, hasta ahora que se volvió a clasificar. Somos los que tuvimos mayores logros y mayores cosas para valorar.", explicó
El ex mediocampista, ídolo eterno por sus 17 títulos con la camiseta azul y oro, parece decidido a transformar su legado deportivo en influencia política. Su alianza con el empresario mendocino Jorge Reale promete agitar el escenario de cara a las elecciones de diciembre de 2027.
Reale, de 55 años, ya compitió en 2023 con la agrupación Familia Xeneize, pero se bajó a último momento y ahora trabaja también con Arriba Boca en vistas del año que viene.