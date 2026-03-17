Sebastián Battaglia apuntó contra Juan Román Riquelme en Boca y será opositor junto al mendocino Reale

El ex mediocampista recordó con fastidio episodios de su etapa como DT, como la vez que Riquelme detuvo el micro para bajar a dar una charla motivacional al plantel: "Vos me estás faltando el respeto en un lugar que también es mío", le habría dicho en su momento al ídolo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2033730610414424561&partner=&hide_thread=false Sebastián Battaglia recordó la vez que Riquelme hizo descender a sus dirigidos del micro para darles una charla motivacional en el vestuario: "Vos me estás faltando el respeto en un lugar que también es mío", expresó el ex entrenador de #Boca en #LaNocheDeTyCSports pic.twitter.com/vDRiZCC9JX — TyC Sports (@TyCSports) March 17, 2026

Pero lo más resonante vino cuando habló del futuro institucional. Battaglia anunció que se alejará temporalmente de la dirección técnica para sumarse a la oposición: "De acá en adelante vamos a meternos a trabajar en la política de Boca para 2027, acompañando a Jorge Reale. Nos hemos juntado ya hace varios meses, estuvimos hablando y la verdad es que me motiva las ideas que hay por delante. Queremos meternos de lleno en intentar que Jorge sea el próximo presidente de Boca".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2033720641149350190&partner=&hide_thread=false "ACOMPAÑARÉ A JORGE REALE EN LA POLÍTICA DE BOCA EN 2027"



Sebastián Battaglia, el más ganador de la historia Xeneize, en la Noche de TyC Sports, anticipó su proyecto a futuro, con vistas a volver al club tras su paso como entrenador. pic.twitter.com/gJ8JF391By — TyC Sports (@TyCSports) March 17, 2026

En un dardo directo a la figura de Riquelme, el multicampeón como jugador aseguró: "Se le puede competir a Juan Román Riquelme una elección". Además, se puso en el centro de la escena técnica al afirmar: "Me considero el mejor DT de la era Riquelme", destacando sus logros en el banco comparados con otros entrenadores.

"¿El mejor DT de la Era Riquelme? Me voy a poner a mí, tengo que ser totalmente objetivo. A nosotros nos tocó ganar dos títulos. Agarramos a Boca casi último cuando se fue Miguel Ángel Russo y tuvimos que trabajar mucho en la mentalidad del plantel. Teníamos que clasificar a la Copa Libertadores y lo hicimos, muchos chicos debutaron y tuvieron su oportunidad. Y fuimos el último cuerpo técnico en ganar en cancha de River. Después, de los entrenadores que vinieron, Jorge Almirón llega a la final de la Copa Libertadores pero no logra clasificar a la siguiente, y los demás tampoco, hasta ahora que se volvió a clasificar. Somos los que tuvimos mayores logros y mayores cosas para valorar.", explicó

Jorge Reale, el mendocino que tiene el apoyo de Battaglia en la política de Boca

El ex mediocampista, ídolo eterno por sus 17 títulos con la camiseta azul y oro, parece decidido a transformar su legado deportivo en influencia política. Su alianza con el empresario mendocino Jorge Reale promete agitar el escenario de cara a las elecciones de diciembre de 2027.

Reale, de 55 años, ya compitió en 2023 con la agrupación Familia Xeneize, pero se bajó a último momento y ahora trabaja también con Arriba Boca en vistas del año que viene.

reale

La reacción a las palabras de Battaglia en las redes sociales

battaglia 3

battaglia 2

battaglia 1