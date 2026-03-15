A qué hora juega Boca vs. Unión por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El Xeneize, que solo ganó uno de sus últimos seis partidos, está séptimo en la Zona A con 13 puntos. Una caída podría dejar al equipo de La Ribera fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

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Unión anda muy bien y está segundo en la Zona A con 15 puntos y mantiene más vigentes que nunca sus posibilidades de pelear por la primera posición.

A los dirigidos por Leonardo Madelón se les escapó un partido insólito en la última fecha ante Independiente en el que llegaron estar 3-0 y 4-2 en ventaja, aunque finalmente igualaron 4-4.

Las posibles formaciones de Unión y Boca:

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Lucas Novelli.

Hora: 22. TV: TNT Sports Premium.