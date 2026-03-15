A qué hora juega Boca vs. Unión por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Boca tendrá una riesgosa visita a Santa Fe. El Xeneize se medirá este domingo desde las 22 con Unión, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El resultado del partido podría definir la continuidad del DT auriazul, Claudio Úbeda.
Boca tendrá una riesgosa visita a Santa Fe. El Xeneize se medirá este domingo desde las 22 con Unión, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El resultado del partido podría definir la continuidad del DT auriazul, Claudio Úbeda.
El encuentro se jugará en el Estadio 15 de Abril y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Yael Falcón Pérez, quien contará con la colaboración desde el VAR de Lucas Novelli.
Boca viene de empatar como local frente a San Lorenzo, que representó su cuarto empate consecutivo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”. El equipo de Úbeda es cuestionado por los hinchas porque no encuentra el rumbo,
El Xeneize, que solo ganó uno de sus últimos seis partidos, está séptimo en la Zona A con 13 puntos. Una caída podría dejar al equipo de La Ribera fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
Unión anda muy bien y está segundo en la Zona A con 15 puntos y mantiene más vigentes que nunca sus posibilidades de pelear por la primera posición.
A los dirigidos por Leonardo Madelón se les escapó un partido insólito en la última fecha ante Independiente en el que llegaron estar 3-0 y 4-2 en ventaja, aunque finalmente igualaron 4-4.
Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Estadio: 15 de Abril.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
VAR: Lucas Novelli.
Hora: 22. TV: TNT Sports Premium.