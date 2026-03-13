Alerta en Boca por el Changuito Zeballos: Napoli prepara una oferta millonaria y hay urgencia por su contrato

La oferta que prepara Napoli

La noticia comenzó a circular con fuerza en los medios deportivos de Italia y poco a poco fue desembarcando en tierras argentinas. Según trascendió, desde Napoli estarían dispuestos a desembolsar 10 millones de dólares por el atacante.

Si bien es una cifra que podría tentar a más de una institución, cabe destacar que se traduce en apenas la mitad de su cláusula de salida, la cual está fijata en 20 millones de dólares

Para la gestión de Juan Román Riquelme, perder a Zeballos sería un golpe durísimo tanto en lo deportivo como en lo político. Sobre todo teniendo en cuenta que restan algunas semanas para el inicio de la Copa Libertadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PlanetaBoca/status/2032569892252299612&partner=&hide_thread=false CHANGUITO ZEBALLOS ESTÁ EN EL RADAR DE NAPOLI



El elenco italiano tiene en carpeta al delantero de Boca hace tiempo y estaría interesado en ficharlo.



Todavía no hay nada formal, pero lo seguro es que, pase lo que pase, Zeballos no se va a ir libre del Xeneize.



… pic.twitter.com/lHLasFQ9VJ — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) March 13, 2026

De esta manera, el objetivo de Boca es claro: extender el vínculo por al menos tres temporadas más y blindarlo con una cláusula que ahuyente a sus competidores.

El presente del Changuito Zeballos

Exequiel Zeballos, es una de las figuras de Boca en el último tiempo. Pese a su gran presente dentro del campo, el atacante atraviesa un momento particular. Su talento es indiscutible, pero las lesiones lo han privado de seguir explotando su potencial.

A principios de febrero de 2026 sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo y, si bien ha empezado a entrenar junto al resto de sus compañeros, la idea del cuerpo técnico es no apurar su retorno a las canchas.

El principal objetivo, tanto de Claudio Úbeda como del equipo médico, es sin dudas que llegue en óptimas condiciones al debut en la Copa Libertadores, el cual sería en la semana del 7 de abril.