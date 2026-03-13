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Alerta en Boca por el Changuito Zeballos: Napoli prepara una oferta millonaria y hay urgencia por su contrato

El vínculo entre Exequiel Zeballos y Boca llegará a su fin en diciembre. Mientras el Xeneize busca la renovación, Napoli viene a la carga por el delantero

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Exequiel Zeballos es seguido de cerca por un gigante de Italia.

Exequiel Zeballos es seguido de cerca por un gigante de Italia.

El mundo Boca se encuentra en alerta . Mientras se recupera de una lesión muscular, se supo que Exequiel Zeballos es seguido de cerca por uno de los gigantes del fútbol italiano. Hablamos del Napoli, el club donde Diego Armando Maradona es leyenda, que está dispuesto a desembolsar 10 millones de dólares por su pase.

Pero esto no es todo, ya que la situación contractual del Changuito es un caso particular. En 2022 el santiagueño firmó por cuatro años. Es decir, el vínculo llegará a su fin en diciembre del corriente 2026.

Changuito Zeballos

En este contexto, la urgencia es total. Desde Boca ya mantienen charlas con el futbolista y su entorno para llegar a un acuerdo en cuanto a la renovación. Caso contrario, podría emigrar en condición de libre.

La oferta que prepara Napoli

La noticia comenzó a circular con fuerza en los medios deportivos de Italia y poco a poco fue desembarcando en tierras argentinas. Según trascendió, desde Napoli estarían dispuestos a desembolsar 10 millones de dólares por el atacante.

Si bien es una cifra que podría tentar a más de una institución, cabe destacar que se traduce en apenas la mitad de su cláusula de salida, la cual está fijata en 20 millones de dólares

Para la gestión de Juan Román Riquelme, perder a Zeballos sería un golpe durísimo tanto en lo deportivo como en lo político. Sobre todo teniendo en cuenta que restan algunas semanas para el inicio de la Copa Libertadores.

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De esta manera, el objetivo de Boca es claro: extender el vínculo por al menos tres temporadas más y blindarlo con una cláusula que ahuyente a sus competidores.

El presente del Changuito Zeballos

Exequiel Zeballos, es una de las figuras de Boca en el último tiempo. Pese a su gran presente dentro del campo, el atacante atraviesa un momento particular. Su talento es indiscutible, pero las lesiones lo han privado de seguir explotando su potencial.

A principios de febrero de 2026 sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo y, si bien ha empezado a entrenar junto al resto de sus compañeros, la idea del cuerpo técnico es no apurar su retorno a las canchas.

El principal objetivo, tanto de Claudio Úbeda como del equipo médico, es sin dudas que llegue en óptimas condiciones al debut en la Copa Libertadores, el cual sería en la semana del 7 de abril.

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