Otro dolor de cabeza para Úbeda en Boca: los dos lesionados que preocupan de cara al partido ante Instituto

El entrenador Claudio Úbeda la pasa mal en Boca. El DT, que recibe cuestionamientos por el mal rendimiento del equipo, tiene otro dolor de cabeza, ya que hay dos lesionados tras el empate 1 a 1 con Unión de Santa Fe, Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes.
Santiago Ascacíbar fue reemplazado a los seis minutos del complemento por Ander Herrera y se resintió la estructura del equipo xeneize, ya que el Rusito anda muy bien. Mientras que Leandro Paredes terminó el partido con una molestia en uno de sus tobillos.
Qué dijo Claudio Úbeda sobre la lesión de Ascacíbar
"La salida de Ascacíbar fue porque le molestó el isquiotibial. Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña", dijo Claudio Úbeda en conferencia de prensa.
Al ex volante de Estudiantes de La Plata se lo vio salir muy caliente. En su lugar ingresó Ánder Herrera, quien se perfila para ser su reemplazante el próximo domingo a las 20, cuando Boca reciba a Instituto, por la fecha 12 del Torneo Apertura.
Por el lado de Paredes, el capitán xeneize fue a cortar una jugada y quedó tendido en el suelo después de trabar su tobillo derecho contra el césped, el mismo que lo había obligado a frenar semanas atrás por un esguince.
La imagen generó preocupación en el Xeneize por ese antecedente y porque el jugador quedó en el piso tomándose el rostro mientras los médicos de Boca lo atendían.
Sin embargo, tras reincorporarse y moverse visiblemente molesto, Paredes terminó completando los 90 minutos y volvió a destacarse en el equipo de la Ribera. Al igual que con Ascacíbar, ahora habrá que esperar la evaluación médica para determinar si se trata de una nueva lesión o si finalmente solo fue un susto para todos