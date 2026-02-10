Tiago Andino sigue los pasos de su hermano y fue presentado en su nuevo equipo

Tras no haber arreglado su continuidad en Independiente Rivadavia, Tiago Andino sigue los pasos de su hermano Santino, emigró y fue presentado en su nuevo equipo.
Tras no haber arreglado su continuidad en Independiente Rivadavia,
Tras no haber arreglado su continuidad en Independiente Rivadavia, Tiago Andino sigue los pasos de su hermano Santino, emigró y fue presentado en su nuevo equipo.
El mendocino de 22 años ya es como nuevo jugador del FC Marko, en la segunda división de Grecia, donde llega como refuerzo para el carril derecho.
Tiago Andino pasó por las inferiores de Godoy Cruz, estuvo en River y tuvo un buen rendimiento en Independiente Rivadavia, donde hizo su debut en Primera a fines del año pasado ante Defensa y Justicia y acumuló 52 encuentros y 5 goles en la Reserva.
El FC Marco apunta a formar un equipo competitivos en el inicio de los playoffs de la Súper Liga 2 y Andino ya se sumó a los entrenamientos.
Tiago Andino se suma al FC Marko 1927 que compite en el Grupo Sur de la Súper Liga 2 de Grecia, el mismo país en el que su hermano Santino acaba de sumarse al Panathinaikos.
El Marko está tercero con 31 puntos en 18 fechas, lejos del Kalamata (50) y el Panionios (43), punteros de la Súper Liga 2.