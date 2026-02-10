Tiago Andino sigue los pasos de su hermano y fue presentado en su nuevo equipo

El mendocino de 22 años ya es como nuevo jugador del FC Marko, en la segunda división de Grecia, donde llega como refuerzo para el carril derecho.

Andino Tiago

Tiago Andino pasó por las inferiores de Godoy Cruz, estuvo en River y tuvo un buen rendimiento en Independiente Rivadavia, donde hizo su debut en Primera a fines del año pasado ante Defensa y Justicia y acumuló 52 encuentros y 5 goles en la Reserva.