Cómo transformar tu viejo teléfono Samsung en un Galaxy S26 gracias a esta actualización

Por suerte, Samsung desplegó la última versión beta de One UI 8.5 y, de no mediar inconvenientes, se lanzará de manera oficial para todos los teléfonos con Android 16 el próximo 4 mayo. En principio, los principales beneficiados que tendrán esta actualización serán los Galaxy S25 y S24 y los Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Fold 6 y Z Flip 6. En consecuencia, todos estos celulares podrán contar con funciones que eran exclusivas para la familia S26.

galaxy s24 ultra El Galaxy S24 será uno de los beneficiados con esta actualización.

Nuevas funciones que incorporan los teléfonos Samsung tras la actualización One UI 8.5

Entre las funciones del Galaxy S26 que llegarán al resto de celulares Samsung se destaca la selección de llamadas basada en inteligencia artificial, la cual permite a un asistente virtual gestionar llamadas no deseadas y comerciales. Esta herramienta ofrece una transcripción instantánea de la conversación y brinda al usuario la posibilidad de aceptar o rechazar la llamada.

actualizacion samsung La actualización de Samsung trae cambios importantes.

También, tras la actualización de One UI 8.5, los usuarios incorporarán dos aplicaciones para edición multimedia: Creative Studio y Photo Assist. Ambas utilizan IA para simplificar la edición de fotos y videos, así como la generación de stickers personalizados mediante instrucciones en lenguaje natural.

Así mismo, se añade la función AI Select, la cual destaca por permitir la selección de cualquier elemento visible en la pantalla, ofreciendo opciones adicionales como traducir textos o crear GIFs, lo que multiplica las formas de interactuar con los contenidos del dispositivo.