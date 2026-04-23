Cómo transformar tu viejo teléfono Samsung en un Galaxy S26 gracias a esta actualización

En las últimas horas, Samsung comenzó a desplegar su última versión beta de la nueva capa de personalización, la cual llegará formalmente en las próximas semanas. Esta actualización apta para teléfonos tope de gama que salieron al mercado hace algunos años dotará a dichos dispositivos de funciones que, por ahora, eran exclusivas de los smartphones Galaxy S26.
Samsung lanza nueva actualización con funciones exclusivas del Galaxy S26
El Galaxy S26 salió al mercado hace apenas unos meses. Este celular se convirtió en el buque insignia de la familia Samsung, ya que llegó para ocupar el lugar del buen considerado Galaxy S25 y toda su familia.
Cuando Samsung presentó a los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, anticipó que llegarían con One UI 8.5, su última capa de personalización basada en Android 16. Este anunció dejó preocupados a quienes tenían otros celulares tope de gama (como el S24 o Z Flip 6), ya que ellos deberían aguardar varios meses para poder contar con la última versión de One UI.
Por suerte, Samsung desplegó la última versión beta de One UI 8.5 y, de no mediar inconvenientes, se lanzará de manera oficial para todos los teléfonos con Android 16 el próximo 4 mayo. En principio, los principales beneficiados que tendrán esta actualización serán los Galaxy S25 y S24 y los Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Fold 6 y Z Flip 6. En consecuencia, todos estos celulares podrán contar con funciones que eran exclusivas para la familia S26.
Nuevas funciones que incorporan los teléfonos Samsung tras la actualización One UI 8.5
Entre las funciones del Galaxy S26 que llegarán al resto de celulares Samsung se destaca la selección de llamadas basada en inteligencia artificial, la cual permite a un asistente virtual gestionar llamadas no deseadas y comerciales. Esta herramienta ofrece una transcripción instantánea de la conversación y brinda al usuario la posibilidad de aceptar o rechazar la llamada.
También, tras la actualización de One UI 8.5, los usuarios incorporarán dos aplicaciones para edición multimedia: Creative Studio y Photo Assist. Ambas utilizan IA para simplificar la edición de fotos y videos, así como la generación de stickers personalizados mediante instrucciones en lenguaje natural.
Así mismo, se añade la función AI Select, la cual destaca por permitir la selección de cualquier elemento visible en la pantalla, ofreciendo opciones adicionales como traducir textos o crear GIFs, lo que multiplica las formas de interactuar con los contenidos del dispositivo.