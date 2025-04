Tarde agridulce para Brian Andrada: gol y lesión en la victoria de Gimnasia y Esgrima frente a Central Norte

A la felicidad de marcar se le agregó la de sumar el sexto partido invicto en condición de local para Gimnasia y Esgrima. Algo que puede repetirse el próximo fin de semana ante Nueva Chicago en el Víctor Legrotaglie. "En la semana hablamos que se venían dos partidos de local y que había que aprovechar esa ventaja. Ya pasamos uno, ahora viene Chicago y nos prepararemos de la mejor manera para poder dejar, otra vez, los puntos en casa".

Brian Andrada y el duro golpe que recibió en el encuentro entre Gimnasia y Esgrima y Central Norte de Salta

En el complemento, Brian Andrada debió ser reemplazado por Enzo Gaggi por un fuerte golpe recibido por parte de un jugador de la visita.

"El mismo jugador me mete un planchazo en el primer tiempo y me rompe el botín. Se ven los tapones clavados, y el árbitro no le sacó ni amarilla. En el segundo tiempo, de nuevo el jugador me pega en el mismo lado y se me inflamó todo. Mi enojo fue porque casi me quebró el pie", contó Brian Andrada sobre la parte poco feliz que le tocó atravesar en el partido frente al equipo norteño.

Con un visible dolor e inflamación, el extremo de Gimnasia y Esgrima se fue reemplazado y deberá someterse a exámenes en los próximos días para determinar el grado de la lesión. "El médico me dijo que iremos viendo cómo evoluciona en estos días, ojalá no sea nada grave. Ahora me duele muchísimo", concluyó.