Brian Andrada está renovado de ilusiones en su vuelta a Gimnasia y Esgrima

Brian Andrada lobo.jpg Brian Andrada extendió su contrato en Gimnasia y Esgrima hasta diciembre del 2025.

Brian Adrada se refirió a su retorno a Gimnasia y Esgrima y manifestó: "La verdad que me siento muy contento de volver a este club y poder estar en Mendoza con la familia. Estoy entrenando con muchas expectativas".

"El presidente Fernando Porreta quería que me quede y me manifestó que su idea era pelear el ascenso. Soy un agradecido a él y a toda la gente de Gimnasia y Esgrima, que siempre me ha dado tanto", contó.