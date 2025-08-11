Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Sin Messi y con Rodrigo De Paul, Inter Miami fue goleado ante Orlando City en el derby de Florida

Las Garzas cayeron ante su clásico rival por la fase regular del certamen de la MLS.

Carolina Quiroga
Inter Miami cayó por goleada ante Orlando City por la MLS. 

Inter Miami fue goleado por 4 a 1 ante Orlando City en el clásico del estado de Florida. En el Inter&Co Stadium, por la fase regular de la MLS, Rodrigo De Paul fue titular junto a Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Lionel Messiestuvo ausente una vez más, recuperándose de una "lesión muscular leve" en su pierna derecha, según el parte médico del club.

En la primera etapa, el colombiano Luis Muriel puso en ventaja a Orlando City con una definición entre las piernas de Oscar Ustari luego de una gran asistencia del ex Godoy Cruz, Martín Ojeda. Rápidamente Inter Miami reaccionó e igualó el marcador con un gol de volea en la medialuna de Yannick Bright.

En el complemento la historia cambió por completo. A los 4 minutos de iniciado el segundo tiempo, Luis Muriel volvió a golpear y marcó el 2 a 1 parcial. Luego de varias embestidas de Orlando City, la ventaja volvió a estirarse en favor del rival de las Garzas con un tanto del ex Tomba, Martín Ojeda, que Ustari no pudo contenter. Marco Pasalic fue el encargado de cerrar la tanda de goles al definir el cuarto gol sobre el cierre del partido.

messi tribuna
Inter Miami no mostró su mejor cara y deberá reponerse mientras aguarda la recuperación de su capitán y referente, Lionel Messi. El próximo compromiso de las Garzas será ante Los Ángeles Galaxy el domingo 16 de agosto por la MLS. El regreso del 10 para este encuentro no está confirmado y podría ser baja también para este duelo.

