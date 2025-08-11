Sin Messi y con Rodrigo De Paul, Inter Miami fue goleado ante Orlando City en el derby de Florida

En la primera etapa, el colombiano Luis Muriel puso en ventaja a Orlando City con una definición entre las piernas de Oscar Ustari luego de una gran asistencia del ex Godoy Cruz, Martín Ojeda. Rápidamente Inter Miami reaccionó e igualó el marcador con un gol de volea en la medialuna de Yannick Bright.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1954702792045502515&partner=&hide_thread=false Yannick with the banger to equalize! pic.twitter.com/1eEDURijsu — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 11, 2025

En el complemento la historia cambió por completo. A los 4 minutos de iniciado el segundo tiempo, Luis Muriel volvió a golpear y marcó el 2 a 1 parcial. Luego de varias embestidas de Orlando City, la ventaja volvió a estirarse en favor del rival de las Garzas con un tanto del ex Tomba, Martín Ojeda, que Ustari no pudo contenter. Marco Pasalic fue el encargado de cerrar la tanda de goles al definir el cuarto gol sobre el cierre del partido.