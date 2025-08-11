Sin Messi y con Rodrigo De Paul, Inter Miami fue goleado ante Orlando City en el derby de Florida

Inter Miami fue goleado por 4 a 1 ante Orlando City en el clásico del estado de Florida. En el Inter&Co Stadium, por la fase regular de la MLS, Rodrigo De Paul fue titular junto a Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Lionel Messiestuvo ausente una vez más, recuperándose de una "lesión muscular leve" en su pierna derecha, según el parte médico del club.
