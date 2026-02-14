Scaloni se preocupa por un jugador de la Selección argentina: tiene una infección y está internado

Sin embargo, fue duramente criticado por la prensa tras la caída con frases como "Capitán náufrago" y "símbolo del colapso defensivo del Marsella".

Medios franceses como L'Equipe y La Provence calificaron la actuación del ex Boca Juniors con 1 punto,

En ese encuentro, Balerdi ya sentía algunas molestias y mareos, pero decidió ser parte y luego del partido la situación se agravó, lo que derivó en la intervención del cuerpo médico de otorrinolaringología de un hospital francés.

Por qué está internado Leonardo Balerdi, el jugador de la Selección argentina

Balerdi, quien suele ser convocado por Lionel Scaloni, estuvo toda la semana en una clínica por un cuadro infeccioso que lo alejó de los entrenamientos y ahora de los partidos.

El futbolista Leonardo Balerdi, quien actualmente está en el Olympique de Marsella y forma parte de la Selección argentina, tuvo una semana muy mala, ya que se encuentra internado por una infección grave en su oído y será baja para el próximo partido del club francés.

“Tiene una infección de oído, está experimentando algunos mareos. Estará ausente mañana”, dijo Jacques Abardonado, DT interino del club francés tras la salida de Roberto De Zerbi por malos resultados.