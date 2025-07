El pedido de disculpas de Nahuel Gallardo

"Con los mismos pantalones que Nahuel Gallardo me dijo mono, ahí viene el negro, que venga y me pida disculpas. Que me diga que fue por la calentura del partido y lo sabré entender. Es feo que te traten así", fueron las palabras con las que Guevara cerró su charla con los medios.

Con el correr de los días, este pedido se cumplió. Si bien el propio Nahuel Gallardo no habló de forma pública, sí se contactó por privado con el defensor de Deportivo Cuenca, quien se refirió a lo sucedido.

“Nahuel se comunicó conmigo y me manifestó que está arrepentido”, aseguró Eddie Guevara en diálogo con ECDF. Posteriormente, sobre el exjugador de River Plate, sumó: "Pidió mi número y se comunicó. Lo más importante es que él reconoció que estuvo mal y que no se volverá a repetir".

"NAHUEL SE COMUNICÓ CONMIGO Y ME MANIFESTÓ QUE ESTÁ ARREPENTIDO"

Eddie Guevara, jugador del #DepCuenca, habló sobre lo sucedido con Nahuel Gallardo por la #LigaEcuabet



Eddie Guevara, jugador del #DepCuenca, habló sobre lo sucedido con Nahuel Gallardo por la #LigaEcuabet#LaBandaxECDF https://t.co/iL9cYc5RYX pic.twitter.com/xDwBOppBkT — ®El Canal del Fútbol (@ElCanalDFutbol) July 17, 2025

Para culminar, el propio Guevara sentenció: "Yo le expresé que, de parte de Eddie Guevara, todo quedó ahí, porque me ofreció su sentimiento de que cometió un error y como cristiano, como persona, no fue mi idea armar un escándalo ni que a él lo sancionen".