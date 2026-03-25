Más de cuarenta años tardó en develarse uno de los misterios que afligió a los que hoy tenemos poco más de cincuenta. Fue el propio Daniel Fiochetta quien tuvo la osadía de revelar públicamente el secreto: "Yo sí pude completar el álbum de figuritas Reino Natural cuando conseguí la tarántula, la figurita difícil, la más buscada".
Fin para el misterio de la tarántula: un mendocino tenía la figurita "imposible" y habló después de 40 años
La tarántula era la figurita difícil, la número 64 de la colección Reino Natural, que desveló a los pibes de la década del '80. Hoy, por el Mundial, la pasión se renueva
La anécdota fue contada en el programa "Hora Libre", de radio Nihuil, por el periodista deportivo a propósito del inminente lanzamiento del álbum de figuritas alusivo al Mundial de Fútbol 2026. Lo hizo con el pecho inflado, con tono compadrón.
El dato, que cayó como un baldazo de agua fría, terminó por confirmar algo así como una leyenda urbana o un mito que se abatió sobre El Principado de Villa Nueva, Guaymallén, a comienzos de los ´80, y que se escuchaba en los recreos y las plazas: "Los creadores de Reino Natural imprimieron en Buenos Aires sólo una tarántula para varios miles de sobrecitos, y que esa figurita difícil fue a parar a Mendoza".
Recuerdo -o creo recordar- que ese comentario llevó a los pibes de la época -Fiochetta y yo, entre varios centenares- a gastarse (a gastarnos) todo lo que tenían (teníamos), como los vueltos de las compras, en el mostrador de los quioscos del Ítalo o de Campanello y de zonas aledañas a la municipalidad de Guaymallén.
No todo fue Reino Natural en nuestra niñez: también coleccionamos e intercambiamos y hasta jugamos con otros por otras figuritas: las de Tarzán (eran rectangulares, de cartón y con ilustraciones bellísimas del Rey de la selva o Rey de los monos) y las de fútbol: Canchita (personajes de historietas convertidos en jugadores de fútbol de todos los clubes argentinos). Personajes de la tevé y las historietas estaban, de pronto, a nuestra disposición.
El fenómeno de coleccionar figuritas reverdeció, tras una larga e inexplicable pausa, con motivo de los Mundiales de Fútbol y el furor se vivió en la época de Qatar 2022 cuando los creadores agotaron álbumes y figuritas en pocas horas.
Hubo cambios, también en estas lides. Las figuritas difíciles ya no existen y a quienes completan los álbumes ya no les regalan pelotas de fútbol (dicen que Fiochetta aún guarda la que ganó gracias a la tarántula) ni muñecas contra entrega. Y más: las figuritas faltantes están a la venta y a pedido.
Con todo, la pasión volvió. Y en las plazas y barrios se organizaron chicos y grandes para intercambiar figuritas. Y volvió el viejo y repetido "La tengo; la tengo..." y también la frustración de que el mismo personaje apareciera cada vez que abrías un sobrecito recién comprado.
Vuelven las figuritas, otra vez por el Mundial.
Y con esta moda otras anécdotas: jugadores que estuvieron en las figuritas de Sudáfrica 2010 pero que finalmente no fueron convocados, como El Puppi Zanetti y Esteban Cambiasso, y las de jugadores que jugaron el Mundial pero que no aparecieron en ninguna colección: como Enzo Pérez, convocado al Mundial Brasil 2014 para cuando el álbum y los sobrecitos ya estaban circulando en las calles con las figuritas de sus compañeros de selección.
El Mundial 2026 está al alcance de la mano a la vez que el mundo se empeña en mostrarnos su cara más sangrienta y descarnada en distintos puntos del mundo.
Y las figuritas son como un respiro, un volver a ser niños en medio de tanta injusticia y crueldad.