Fin para el misterio de la tarántula: un mendocino tenía la figurita "imposible" y habló después de 40 años

La tarántula- Figuritas La tarántula, la figurita difícil de mediados de los '80.

Recuerdo -o creo recordar- que ese comentario llevó a los pibes de la época -Fiochetta y yo, entre varios centenares- a gastarse (a gastarnos) todo lo que tenían (teníamos), como los vueltos de las compras, en el mostrador de los quioscos del Ítalo o de Campanello y de zonas aledañas a la municipalidad de Guaymallén.

No todo fue Reino Natural en nuestra niñez: también coleccionamos e intercambiamos y hasta jugamos con otros por otras figuritas: las de Tarzán (eran rectangulares, de cartón y con ilustraciones bellísimas del Rey de la selva o Rey de los monos) y las de fútbol: Canchita (personajes de historietas convertidos en jugadores de fútbol de todos los clubes argentinos). Personajes de la tevé y las historietas estaban, de pronto, a nuestra disposición.

Figuritas Canchita Figuritas de la colección Canchita o Gran Match: historietas y fútbol.

El fenómeno de coleccionar figuritas reverdeció, tras una larga e inexplicable pausa, con motivo de los Mundiales de Fútbol y el furor se vivió en la época de Qatar 2022 cuando los creadores agotaron álbumes y figuritas en pocas horas.

Hubo cambios, también en estas lides. Las figuritas difíciles ya no existen y a quienes completan los álbumes ya no les regalan pelotas de fútbol (dicen que Fiochetta aún guarda la que ganó gracias a la tarántula) ni muñecas contra entrega. Y más: las figuritas faltantes están a la venta y a pedido.

Con todo, la pasión volvió. Y en las plazas y barrios se organizaron chicos y grandes para intercambiar figuritas. Y volvió el viejo y repetido "La tengo; la tengo..." y también la frustración de que el mismo personaje apareciera cada vez que abrías un sobrecito recién comprado.

Vuelven las figuritas, otra vez por el Mundial.

Y con esta moda otras anécdotas: jugadores que estuvieron en las figuritas de Sudáfrica 2010 pero que finalmente no fueron convocados, como El Puppi Zanetti y Esteban Cambiasso, y las de jugadores que jugaron el Mundial pero que no aparecieron en ninguna colección: como Enzo Pérez, convocado al Mundial Brasil 2014 para cuando el álbum y los sobrecitos ya estaban circulando en las calles con las figuritas de sus compañeros de selección.

Puppi zanetti-Figuritas El Puppi Zanetti estuvo en las figuritas del Mundial Sudáfrica 2010 pero no fue convocado a la Selección.

El Mundial 2026 está al alcance de la mano a la vez que el mundo se empeña en mostrarnos su cara más sangrienta y descarnada en distintos puntos del mundo.

Y las figuritas son como un respiro, un volver a ser niños en medio de tanta injusticia y crueldad.