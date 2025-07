El lateral por izquierda, que también supo vestir las camisetas de Defensa y Justicia, Colón, Once Caldas (Colombia), Sarmiento de Junín e Independiente Rivadavia, aterrizó en el elenco ecuatoriano en enero del corriente 2025.

En su última presentación, fue acusado de propinarle insultos racistas a Eddie Guevara, quien no dudó en referirse a esta delicada situación en su charla ante los medios de comunicación post partido.

Insultos racistas en Ecuador durante el partido #DCuenca vs #Delfin por parte de Nahuel Gallardo hijo del gran técnico argentino Marcelo Gallardo. "Mono" "Negro son algunos de los insultos racistas que le dijo a Eddie Guevara jugador del @DCuencaOficial @jdiegocornejo70 @ECUAGOL pic.twitter.com/0mHy24QfKK — Pedro Reinoso Avecillas (@Pedro1Reinoso) July 14, 2025

Para comenzar, manifestó: "Recibí insultos de parte mi compañero de Delfín como negro o mono, el número cinco (número que utiliza Gallardo), el extranjero que era mi marca. Estamos locos, hay que tener un poco empatía, podemos insultarnos, pero con temas de racismo no es la línea correcta".

"A la comisaria del partido se lo dije, pero me dijo 'no puedo hacer nada porque el árbitro es el que está adentro y lo ve'. Yo se lo dije al árbitro 'una, dos, hasta cuándo'. Tengo mi cabeza fuerte y sé como es el fútbol, pero me mantengo fuerte. Si tuvo las pantalones para decirlo, que se haga cargo y si hay una sanción que lo hagan", sentenció el hombre de Deportivo Cuenca.