Wifi: por qué recomiendan orientar las antenas del router y cuál es la mejor posición

En el mundo de hoy, el hecho de no tener wifi es un dolor de cabeza recurrente. Sin embargo, antes de llamar a los de soporte técnico, existe un truco casero que puedes llevar a cabo para transformar tu experiencia de navegación.
Mucha gente comete el error de pensar que las antenas del router funcionan como linternas que emiten luz hacia donde apuntan. Su ubicación es clave para que el internet de tu casa rinda lo que tiene que rendir.
Cuál es la mejor posición para orientar las antenas del wifi
La señal de wifi se expande en forma de disco o "donut" alrededor de la antena. Si la antena apunta hacia arriba, el internet se expande horizontalmente cubriendo tu hogar. Si la inclinas, estás enviando esa energía hacia el techo o el suelo.
Si tienes un router con dos o más antenas, los expertos coinciden en que la configuración ideal no es poner ambas en paralelo hacia arriba.
El mejor truco casero es colocar una antena en posición vertical y la otra en posición horizontal, formando un ángulo de 90 grados entre ellas.
Esta técnica se fundamenta en la polarización de radio. Los dispositivos que usamos tienen antenas internas; por ejemplo, una laptop suele tenerlas verticales, pero un celular cambia de posición constantemente según cómo lo sostengas. Al tener las antenas del router cruzadas, garantizas que la señal siempre "encaje" perfectamente.
Como puedes ver, el hecho de entender cómo viajan las ondas por tu sala es el mejor camino para disfrutar de un internet sin interrupciones.
Consejos para tener un internet estable en casa
- Ubicación central: el router debe estar en el corazón de la casa, no escondido en un armario o en una esquina.
- Altura: colócalo a una altura media (como una mesa o estante). El suelo absorbe gran parte de las ondas.
- Lejos de interferencias: mantén el equipo alejado de microondas, espejos y superficies metálicas que rebotan o bloquean la señal de internet.