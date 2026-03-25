Wifi: por qué recomiendan orientar las antenas del router y cuál es la mejor posición

Mucha gente comete el error de pensar que las antenas del router funcionan como linternas que emiten luz hacia donde apuntan. Su ubicación es clave para que el internet de tu casa rinda lo que tiene que rendir.

router wifi internet Este truco casero cambia la experiencia de tu navegación por el internet.

Cuál es la mejor posición para orientar las antenas del wifi

La señal de wifi se expande en forma de disco o "donut" alrededor de la antena. Si la antena apunta hacia arriba, el internet se expande horizontalmente cubriendo tu hogar. Si la inclinas, estás enviando esa energía hacia el techo o el suelo.