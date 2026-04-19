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Perdió por penales

Qué dijo el Cholo Simeone tras perder la final de la Copa del Rey: 5 años sin títulos

El Atlético Madrid cayó en la final de la Copa del Rey luego de empatar en el tiempo reglamentario 2 a 2; Diego Simeone fue tajante: "Me duele"

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Diego Simeone volvió a caer en una definición con el Atlético Madrid.

Diego Simeone volvió a caer en una definición con el Atlético Madrid.

El Atlético Madrid de Diego Simeone tenía la oportunidad de sumar un nuevo título a sus vitrinas si le ganaba al Real Sociedad en la final de la Copa del Rey, algo que no sucedió. Primero empató 2 a 2 y en los penales cayó 4 a 3; para colmo, Julián Álvarez desperdició su disparo.

El entrenador argentino en conferencia de prensa evitó enviarle un mensaje a los hinchas, consciente del malestar manifestó: "Los aficionados necesitan ganar, no mensajes".

Diego Simeone
Diego Simeone se qued&oacute; con las manos vac&iacute;as.

Diego Simeone se quedó con las manos vacías.

Qué dijo el Cholo Simeone tras perder la final de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid no tiene chances de salir campeón de la Liga de España (tiene 57 puntos, está cuarto y a 22 puntos atrás del Barcelona), cayó en la final de la Copa del Rey, pero tiene la chance de ganar su primera Champions League.

Las sensaciones son encontradas porque por un lado hay alegría y esperanzas por lo que puede suceder, aunque la decepción también inunda el pecho de los hinchas del Atlético.

En conferencia de prensa, Simeone manifestó: "No hay mucho para hablar, solo estar cerca de ellos. Hicieron un esfuerzo enorme, pero el partido era en los 90, era el gol de Johnny o Baena. Pero como decimos siempre, esa contundencia la tuvieron ellos y nosotros no".

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"Reaccionamos bien al primer gol, luego seguimos con un ritmo bajo. Luego llegó el descanso, hablamos y cambiamos el paso jugando el partido que había que jugar. Pudimos hacer el tercero con Johnny o Baena. Luego en el alargue tuvimos una cada uno, el palo de Julián y la que saca Musso", fue su comentario sobre el análisis del partido.

Con respecto a las semifinales por Champions League, Diego Simeone pateó la pelota para adelante: "No estoy pensando en el Arsenal, me duele lo de hoy mucho, necesitábamos ganar, pero no pudimos. Como competimos me da mucha tranquilidad".

Diego Simeone
Cinco a&ntilde;os sin t&iacute;tulos para Diego Simeone.

Cinco años sin títulos para Diego Simeone.

El Cholo Simeone suma cinco años sin títulos

El Atlético Madrid con Diego Simeone como entrenador sumó su quinta derrota en finales:

  • Derrota ante Barcelona en la Supercopa de España 2013.
  • Derrota ante Real Madrid en la Champions League 2013/14.
  • Derrota ante Real Madrid en la Champions League 2015/16.
  • Derrota ante Real Madrid en la Supercopa de España 2020.
  • Derrota ante Real Sociedad en la Copa del Rey 2025/26.

Además, la última vez que se consagró como campeón fue en la Liga de España en la temporada 2020/21, hace cinco años, en una definición que tuvo como protagonistas al Atlético de Madrid y al Barcelona de Lionel Messi.

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