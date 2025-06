"Hablás mucho...": qué pasó en el cruce entre Messi y James Rodríguez en el Monumental

Uno de ellos fue el ida y vuelta entre Nicolás Otamendi y Richard Ríos. El otro: entre Lionel Messi y James Rodríguez, los dos capitanes de los combinados nacionales.

Sucedió cuando transcurrían 27 minutos del segundo tiempo y James Rodríguez estaba discutiendo una jugada con el Cuti Romero. Allí se acercó Lionel Messi a separar al capitán colombiano y empezaron los entredichos. Con una mano en su boca, intentando no develar el reclamo, Lionel Messi le reprochó al volante cafetero: "Dijiste que nos habían ayudado en la final. Hablás mucho". A lo que, sorprendido, James respondió: "Yo no he dicho nada".