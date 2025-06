Marcos Rojo podría ser nuevo compañero de Lionel Messi

Marcos Rojo tuvo un 2025 con altibajos. Luego de haber dejado atrás muchas lesiones musculares, el defensor central logró acumular una importante cantidad de partidos.

Pero una vez más, los actos de indisciplina dijeron presente y lo depositaron en el ojo de la tormenta. La gota que rebalsó el vaso fue lo sucedido en la previa del duelo ante Independiente, donde se ausentó de la última práctica de la semana.

Esto le valió la reprobación de los hinchas cuando lo nombraron por los altoparlantes de la Bombonera. En este contexto, su futuro es incierto y nadie puede garantizar que seguirá vistiendo la camiseta de Boca.

Su contrato con la institución vence a finales de diciembre y hasta el momento no hay novedades sobre una posible renovación. Es por esto que Inter Miami se ilusiona con poder contratarlo.

Si bien las Garzas no ha especificado si lo quieren para el Mundial de Clubes (si es así deberán resarcir a Boca) o después, en esta ocasión Rojo no vería con malos ojos emigrar de la institución.

Marcos Rojo.jpg Marcos Rojo tiene contrato con Boca hasta diciembre del 2025.

Rojo ya le había dicho que no a Inter Miami

A finales de la temporada 2023, tras la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, fue el propio rosarino quien se comunicó con Marcos Rojo para intentar convencerlo de viajar a Estados Unidos.

Cabe recordar que juntos compartieron en la Selección argentina donde, entre otras experiencias, fueron subcampeones de la Copa del Mundo disputada en Brasil durante el 2014.

Pese a lo tentador de la oferta, Rojo rechazó el llamado de Messi debido a que recientemente había renovado con Boca, club en el que quería seguir disfrutando de su carrera.

Tiempo atrás, el propio zaguero se refirió a esta situación: “A mí me llamo Leo Messi, para ir a Inter Miami. La verdad que no estaba convencido de irme de Boca, había renovado hacía poco; me comuniqué con Román y le dije que si me necesitaba, me quedaba”.