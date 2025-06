"Estás v...": qué se dijeron Otamendi y Richard Ríos en un picante cruce al final del partido de Argentina

Una vez concluido el encuentro correspondiente a la fecha 16 de Eliminatorias, el defensor del Benfica se encontró en la mitad de la cancha con el mediocampista cafetero con presente en el Palmeiras de Brasil. Allí se cruzaron ambos futbolistas y no se guardaron nada.

Richard ríos y otamendi.jpeg Otamendi y Richard Ríos en el encuentro en el Monumental. Foto: Nicolás Ríos/UNO.

Fue Otamendi quien criticó el look del Richard Ríos y le soltó: "Sacate la vinchita, bobo". La respuesta del jugador colombiano no se hizo esperar y, redoblando la apuesta, le contestó: "Estás viejo. Cerrá el c..., bobo. Estás viejo, no te da ni para correr".