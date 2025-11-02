Messi hizo un golazo, pero Inter Miami cayó ante Nashville por la MLS

El astro Lionel Messi anotó un golazo para Inter Miami, que este sábado cayó por 2 a 1 ante Nashville Soccer Club, de visitante, por el partido de vuelta de la primera ronda de los Playoffs de la Major League Soccer (MLS).
La serie sigue abierta y deberán disputar un partido para definirla, que se jugará el sábado 8 de noviembre a las 11 de Argentina en el Chase Stadium.
Los goles del elenco liderado por el técnico estadounidense B. J. Callaghan fueron del centro delantero Sam Surridge y del lateral derecho Josh Bauer. Mientras que el único tanto del elenco comandado por el entrenador argentino Javier Mascherano llegó de la mano del extremo derecho Lionel Andrés Messi.
A los 9 minutos, Nashville Soccer Club abrió el marcador del Geodis Park. El atacante Sam Surridge ejecutó un disparo preciso desde los doce pasos y festejó el temprano 1-0.
A los 45' el conjunto local amplió su ventaja en el marcador. El lateral Josh Bauer aprovechó un grave error defensivo, en un tiro de esquina a su favor, y realizó un disparo dentro del área chica que envió la pelota al fondo de la red.
A los 45 minutos del complemento Lionel Messi realizó una sorprendente jugada individual que finalizó con un disparo preciso que descolocó al arquero Joe Willis, quien intentó desviar la trayectoria de la pelota, pero no pudo taparle el disparo al “Diez” y visualizó la entrada de la pelota dentro de su propio arco.
En los instantes finales, el equipo de Mascherano realizó un gran esfuerzo en el aspecto ofensivo para concretar el empate. Pero, las imprecisiones en las definiciones que podían revertir el resultado terminaron sentenciando su caida en condición de visitante.