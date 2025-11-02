14 - 25 - 31 - 32 - 34 - 38

Brinco Brinco: los resultados del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre.

Brinco: ganadores del sorteo del domingo 2 de noviembre

TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $1.244.638.995,45

TRADICIONAL 2º premio, 7 ganadores $831.479,19

TRADICIONAL 3º premio, 344 ganadores $5.583,48

TRADICIONAL 4º premio, 5.247 ganadores $1.000,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 6 ganadores $4.848.773,40

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21