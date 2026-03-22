06 - 10 - 15 - 22 - 34 - 36

Brinco: ganadores del sorteo del domingo 22 de marzo

TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $417.128.094,89

TRADICIONAL 2º premio, 12 ganadores $473.476,02

TRADICIONAL 3º premio, 366 ganadores $5.122,86

TRADICIONAL 4º premio, 5.058 ganadores $1.200,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 2 ganadores $14.199.823,59

brinco numeros mas salen inteligencia artificial 3.jpg Brinco: los resultados del sorteo 1346 del domingo 22 de marzo.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21