Messi, emocionado por la distinción como Doctor Honoris Causa de la UBA: "Es un día muy especial para mí"

"Nunca imaginé poder tener una cosa así. Es un honor para mi", expresó el futbolista al recibir la distinción junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y directivos de la casa de estudios.

Messi agradeció emocionado la distinción de la UBA.

"Esto es algo que que no tiene nada que ver, o sí relacionado con con el fútbol, con todo lo que lo que yo hice en el en el deporte y es un orgullo para mí eh poder haberlo recibido, poder decir que soy un doctor honorífico, así que muchas gracias. La verdad es que que es un día muy especial para mí. Se que va a ser difícil, pero voy a intentar disfrutarlo, estoy tranquilo, pero bueno, a medida que que se va acercando el momento del partido se va complicando un poquito más y empezarlo de de esta manera con este reconocimiento lo hace mucho más especial también. Muchísimas gracias", expresó Messi con emoción.