Messi, emocionado por la distinción como Doctor Honoris Causa de la UBA: "Es un día muy especial para mí"

La distinción de la UBA a Lionel Messi
La resolución publicada la semana pasada destacó que “su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.
El rector, Ricardo Gelpi, expresó: “Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números, las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”.
Además, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, consignó: "Este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística. Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina”, concluyó.