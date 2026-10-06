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Messi, emocionado por la distinción como Doctor Honoris Causa de la UBA: "Es un día muy especial para mí"

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires otorgó su máximo título honorífico a Lionel Messi, y la distinción fue entregada en el predio de Ezeiza

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Messi fue distinguido por la UBA.
Messi fue distinguido por la UBA.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgó este martes su máximo título honorífico al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, y la distinción fue entregada en el predio de Ezeiza, en la previa del partido despedida ante Benín.

"Nunca imaginé poder tener una cosa así. Es un honor para mi", expresó el futbolista al recibir la distinción junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y directivos de la casa de estudios.

Messi agradeció emocionado la distinción de la UBA.

Messi agradeció emocionado la distinción de la UBA.

"Esto es algo que que no tiene nada que ver, o sí relacionado con con el fútbol, con todo lo que lo que yo hice en el en el deporte y es un orgullo para mí eh poder haberlo recibido, poder decir que soy un doctor honorífico, así que muchas gracias. La verdad es que que es un día muy especial para mí. Se que va a ser difícil, pero voy a intentar disfrutarlo, estoy tranquilo, pero bueno, a medida que que se va acercando el momento del partido se va complicando un poquito más y empezarlo de de esta manera con este reconocimiento lo hace mucho más especial también. Muchísimas gracias", expresó Messi con emoción.

La distinción de la UBA a Lionel Messi

La resolución publicada la semana pasada destacó que “su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.

El rector, Ricardo Gelpi, expresó: “Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números, las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”.

Además, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, consignó: "Este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística. Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina”, concluyó.

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