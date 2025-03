"Solo concedimos tres disparos, uno a puerta en la última acción, pero sabíamos que teníamos que ser agresivos", sumó el entrenador de la Selección de Estados Unidos.

Sobre su objetivo de cara al futuro, con el Mundial 2026 en el horizonte, Pochettino añadió: "Hay que encontrar la manera de competir mejor. Somos Estados Unidos pero no puedes ganar con la camiseta, tienes que demostrarlo, ser mejor, sufrir, si no esto no va a ser diferente".

Mauricio Pochettino 1.jpg

A la hora de buscar observar el vaso medio lleno tras la derrota de Estados Unidos, contó: "Es difícil decir, pero a veces las cosas malas pueden ser muy útiles, todavía queda tiempo, 15 meses (para la Copa del Mundo 2026), es para prestar atención que esto no es suficiente. Las últimas tres veces que nos enfrentamos a Panamá en una competición oficial, no pudimos vencerlos".

"Podemos ganar si ponemos lo que tenemos que poner para ser competitivos y hoy el equipo en el primer tiempo no mostró esa competitividad en este tipo de nivel", sentenció Mauricio Pochettino.