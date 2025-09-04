Fue así que en Instagram compartió su sentir: "No fue fácil para mí. Me hubiese gustado despedirme de la gente que quiero como se debe, pero no pude y lo lamento mucho". Su segundo ciclo en el club fue muy irregular, con suplencias que titularidades y marcado por las lesiones.

"Gracias River, te amo. Te debo todo lo que soy, cumpliste todos mis sueños. Desde los 13 años mis valores siempre fueron la humildad, el trabajo, el esfuerzo y soñar en grande. Mi hijo Tomás me vio salir campeón, mis viejos me vieron debutar después de tanto sacrificio, viéndome ir de tan chico", continuó.

El último partido que disputó con la camiseta del Millo fue el 25 de junio cuando enfrentó al Inter por el Mundial de Clubes: "Había decidido volver al club que tanto amo, siguiendo lo que sentía. A veces las cosas salen y otras no, pero sé que toda la gente que quiero disfrutó este viaje tanto como yo. Ser parte de tu historia me honra como jugador".

Sus palabras fueron acompañadas con un video donde muestra diferentes momentos que vivió defendiendo la camiseta de la Banda.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mati Kranevitter (@mkranevitter5)

"Te voy a extrañar porque siempre soñé con vos, y ahora seré uno de ustedes, hincha de River. Fue un placer, me hicieron feliz", concluyó el mediocampista.

Matiras Kranevitter - Copa Libertadores Matías Kranevitter se ganó el mediocampo y el corazón de los hinchas de River.

Los títulos de Matías Kranevitter en River

En total el mediocampista tucumano ganó nueve títulos defendiendo los colores de River, cinco locales y cuatro internacionales. Disputó 148 partidos (94 en el primer ciclo y 54 en el segundo) donde no anotó goles.