Ganó la Copa Libertadores con River, pero fue marginado por Marcelo Gallardo y rescindió su contrato

El mediocampista argentino tenía contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, pero Marcelo Gallardo decidió cambiar varias de los nombres experimentados que tiene en el plantel para darle lugar a refuerzos más jóvenes y con otras características. Con ese recambio, también prefirió quitarle minutos y oportunidades a una serie de jugadores que comenzaron a emigrar en búsqueda de nuevos horizontes.

En su segundo ciclo disputó 2.264 minutos en 54 partidos, sin embargo, en 2025 solo jugó 314 minutos en ocho encuentros ya que su desempeño estuvo marcado por lesiones que se convirtieron en una constante al punto que no fue incluido en la lista de la Copa Libertadores. En el certamen internacional la número 5 que utilizaba Matías Kranevitter fue delegada a Juan Portillo, uno de los refuerzos de cara al segundo semestre.

Los títulos de Matías Kranevitter en River

En total el mediocampista tucumano ganó nueve títulos defendiendo los colores de River, cinco locales y cuatro internacionales.

Primera División del Fútbol argentino: 2014, 2023.

Copa Sudamericana: 2014.

Superfinal: 2014.

Recopa Sudamericana: 2015.

Copa Libertadores: 2015.

Copa Suruga Bank: 2015.

Trofeo de Campeones: 2023.

Supercopa Argentina: 2023.

Gallardo Marcelo Gallardo decidió prescindir de varios jugadores del plantel.

La depuración de jugadores por Marcelo Gallardo

El técnico del Millo decidió dar un volantazo en la marcha del equipo y armó una lista de jugadores prescindibles.

Matías Rojas - Portland Timbers de la MLS.

Santiago Simón - Toluca de México.

Manuel Lanzini - Vélez Sarsfield.

Leandro González Pirez - Estudiantes de La Plata.

Gonzalo Tapia - San Pablo de Brasil (cedido).

Adam Bareiro - Fortaleza de Brasil.

Rodrigo Aliendro - Vélez Sarsfield.

Las altas de River