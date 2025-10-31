Marcelino Moreno la rompió otra vez y Lanús está en la final de la Copa Sudamericana

A la hora de analizar el encuentro, uno de los mejores enganches del fútbol argentino actual destacó: "Creo que fuimos superiores casi todo el partido. Por ahí nos costó al final, pero era obvio porque ellos estaban empujando, pero creo que somos justos merecedores de la clasificación".

En el final del encuentro hubo un tumulto entre jugadores de ambos equipos, pero Moreno se mantuvo al margen para evitar sanciones: "Te pueden amonestar por cualquier cosa hoy en día", reconoció.

Por último, ya pensando en la final del sábado 22 ante el Atlético Mineiro, en Asunción, Marcelino Moreno dijo: "Es un partido y va a ser muy difícil, pero bueno, el lunes tenemos el clásico (con Banfield) que es lo más importante ahora".

Marcelino Moreno tiene más de 200 partidos en Lanús

Marcelino superó este año los 200 partidos con la camiseta de Lanús, club en el que sus números indican 203 encuentros, 26 goles y 39 asistencias.

Ex jugador de Atlanta United de Estados Unidos y Curitiba de Brasil, Moreno estuvo en Talleres de Córdoba en el Federal A e irá en busca de su tercer título en Lanús donde ya ganó la Copa del Bicentenario 2016 y la Supercopa Argentina 2017.