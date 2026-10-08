Luciano Cingolani y un partido especial para él entre Gimnasia Esgrima y Newell's

Gimnasia y Esgrima jugará este lunes desde las 18.30, en el estadio Víctor Legrotaglie, ante Newell's Old Boys de Rosario por la fecha 12 del Torneo Clausura.
Luciano Cingolani encontró continuidad en Gimnasia y Esgrima y este lunes enfrentará a Newell's el equipo donde comenzó su carrera.
Gimnasia y Esgrima jugará este lunes desde las 18.30, en el estadio Víctor Legrotaglie, ante Newell's Old Boys de Rosario por la fecha 12 del Torneo Clausura.
Para este compromiso el Lobo volverá a contar con el volante Luciano Cingolani tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y haberse perdido el encuentro ante Estudiantes de La Plata.
Será un partido especial para el volante del Lobo ya que se enfrentará al equipo en el que se inició futbolísticamente.
"Estamos preparados para jugar un partido importante en nuestra cancha y frente a un rival difícil, que está más sólido respecto al último torneo. En lo personal le tengo un cariño especial al club, porque en esa institución me formé como jugador y tuve mi debut. Sin dudad que será un partido especial", admitió Cingolani, un jugador que está atravesando un muy buen presente en el Lobo.
"Tengo muchas ganas de jugar y ganar los 3 puntos. El objetivo que tenemos es clasificar al Redudico y estamos con mucha confianza para encarar esta parte final del torneo", agregó el volante.
Sobre la campaña de Gimnasia y Esgrima en su primera temporada en la Liga Profesional, opinó: "Es muy bueno lo que hemos hecho en este primer año en primera división. Hemos competido de igual a igual con todos y de gran manera. Ahora estamos enfocados en estos 5 partidos que quedan porque queremos terminar lo más arriba posible".
Luciano Cingolani se ganó la confianza del DT para demostrar sus condiciones: "La continuidad para un jugador es muy importante. Acá me siento con mucha confianza y estoy conforme con el rendimiento que he tenido, pero siempre apunto a jugar mejor para ayudar a mis compañeros, haciendo asistencias o convirtiendo goles".
El extremo izquierdo fue clave en el ascenso del Lobo a Primera División y hoy es una de sus figuras.