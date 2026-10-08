Luciano Cingolani y un partido especial para él entre Gimnasia Esgrima y Newell's

Luciano Cingolani se inició en Newell's, y este lunes lo enfrentará con la camiseta de Gimnasia y Esgrima.

"Estamos preparados para jugar un partido importante en nuestra cancha y frente a un rival difícil, que está más sólido respecto al último torneo. En lo personal le tengo un cariño especial al club, porque en esa institución me formé como jugador y tuve mi debut. Sin dudad que será un partido especial", admitió Cingolani, un jugador que está atravesando un muy buen presente en el Lobo.

"Tengo muchas ganas de jugar y ganar los 3 puntos. El objetivo que tenemos es clasificar al Redudico y estamos con mucha confianza para encarar esta parte final del torneo", agregó el volante.

Sobre la campaña de Gimnasia y Esgrima en su primera temporada en la Liga Profesional, opinó: "Es muy bueno lo que hemos hecho en este primer año en primera división. Hemos competido de igual a igual con todos y de gran manera. Ahora estamos enfocados en estos 5 partidos que quedan porque queremos terminar lo más arriba posible".

Cingolani en Gimnasia y Esgrima

Luciano Cingolani se ganó la confianza del DT para demostrar sus condiciones: "La continuidad para un jugador es muy importante. Acá me siento con mucha confianza y estoy conforme con el rendimiento que he tenido, pero siempre apunto a jugar mejor para ayudar a mis compañeros, haciendo asistencias o convirtiendo goles".

El extremo izquierdo fue clave en el ascenso del Lobo a Primera División y hoy es una de sus figuras.