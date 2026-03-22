Los hinchas del Deportivo Maipú esperan el choque ante Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas

A qué hora jugarán Deportivo Maipú con Godoy Cruz

El partido entre Cruzados y Tombinos se disputará el domingo 29 de marzo desde las 17 en el Malvinas Argentinas. donde el Deportivo Maipú hará de local frente al Expreso. El equipo maipucino volverá al estadio Provincial donde jugó mucho tiempo de local.

hinchas-deportivo-maipu2 El Cruzado tuvo mucho apoyo en el partido ante Midland. Foto: Florencia Frías/ Prensa Deportivo Maipú

Los precios de las entradas de Deportivo Maipú vs. Godoy Cruz

Los socios del Deportivo Maipú no abonan entradas. Los precios de los tickets para los simpatizantes del Tomba tendrán un valor de $45.000 para las populares y de $60.000 para las plateas.

En los próximos días se brindarán mas detalles de este importante choque entre el Deportivo Maipú y Godoy Cruz, que se enfrentarán en la segunda categoría del fútbol argentino