Los hinchas del Deportivo Maipú esperan el choque ante Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas

Los hinchas del Deportivo Maipú palpitaron lo que viene. Los seguidores cruzados, que este domingo le dieron su apoyo a su equipo en el encuentro ante Midland en el estadio Omar Higinio Sperdutti -por la 6ta fecha del torneo de la Primera Nacional-, esperan el choque de la próxima jornada ante Godoy Cruz.
Este encuentro que ambos clubes mendocinos sostendrán el domingo 29 en el estadio Malvinas Argentinas, por la 7ma fecha -en el interzonal-, se disputará con la presencia de ambos públicos y contará con un amplio operativo de seguridad.
El traslado del partido al Malvinas se concretó tras las gestiones de la dirigencia que encabeza el presidente del Deportivo Maipú, Hernán Sperdutti con el Gobierno de Mendoza. El Crzadi logró el visto bueno de las autoridades provinciales.
A qué hora jugarán Deportivo Maipú con Godoy Cruz
El partido entre Cruzados y Tombinos se disputará el domingo 29 de marzo desde las 17 en el Malvinas Argentinas. donde el Deportivo Maipú hará de local frente al Expreso. El equipo maipucino volverá al estadio Provincial donde jugó mucho tiempo de local.
Los precios de las entradas de Deportivo Maipú vs. Godoy Cruz
Los socios del Deportivo Maipú no abonan entradas. Los precios de los tickets para los simpatizantes del Tomba tendrán un valor de $45.000 para las populares y de $60.000 para las plateas.
En los próximos días se brindarán mas detalles de este importante choque entre el Deportivo Maipú y Godoy Cruz, que se enfrentarán en la segunda categoría del fútbol argentino