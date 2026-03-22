Deportivo Maipú pierde ante Midland en la Fortaleza

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El Cruzado viene de perder 3 a 1 ante Atlanta de visitante y buscará volver al triunfo de local, donde se mantiene invicto.

El elenco dirigido por Alexis Matteo se ubica en el puesto 16 de la zona B con 4 unidades. Ganó un partido, empató uno y perdió los otros dos restantes.