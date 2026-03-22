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Deportivo Maipú pierde ante Midland en la Fortaleza

Deportivo Maipú juega con Midland este domingo, por la 6ta fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú recibe a Midland.

Deportivo Maipú recibe a Midland.

Deportivo Maipú pierde 1 a 0 ante Midland, este domingo en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 6ta fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional. Matías Billone es el árbitro del cotejo

Miralo en VIVO por LPF Play.

Juan Cruz Vega puso en ventaja al visitante a los 12' del primer tiempo.

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El Cruzado viene de perder 3 a 1 ante Atlanta de visitante y buscará volver al triunfo de local, donde se mantiene invicto.

El elenco dirigido por Alexis Matteo se ubica en el puesto 16 de la zona B con 4 unidades. Ganó un partido, empató uno y perdió los otros dos restantes.

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