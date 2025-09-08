Marcelo Gallardo tiene una parada difícil frente a Palmeiras.

Abel Ferreira, técnico del Palmeiras, llevó al conjunto verde a una etapa dorada en el fútbol latinoamericano logrando siete títulos nacionales y tres continentales. Sin embargo, sus últimas declaraciones lo han enfrentado con la dirigencia y los hinchas criticaron al entrenador, lo que podría beneficiar a River Plate en el trascendental encuentro por Copa Libertadores.

Mientras que Marcelo Gallardo se encuentra preparando el partido correspondiente a los cuartos de final del certamen más importante de América; Ferreira decidió viajar a Portugal por motivos personales, lo que cayó muy mal en Brasil.

Abel Ferreira no está pasando por su mejor momento en Palmeiras.

Palmeiras, rival de River en Libertadores, atraviesa una crisis con su DT

El entrenador de Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, está en el ojo de la tormenta luego de las críticas que recibió en el último tiempo aunque su equipo ganó los seis partidos correspondientes a la zona de grupos convirtiendo 17 goles y recibiendo apenas 4 tantos.

Los ánimos están caldeados en Brasil en medio de incertidumbres que hacen desestabilizar un equipo que desde hace varios años está siendo protagonista y con una dirigencia ordenada encabezada por su presidenta, Leila Pereira.

En cuanto a rumores, la prensa del país vecino garantiza que el entrenador está siendo buscado por equipos de Europa y de Asia, lo que estaría afectando su desempeño y concentración en Palmeiras. Para colmo, en el parate provocado por la fecha FIFA, decidió viajar a Portugal acusando motivos personales en vez de quedarse entrenando a sus jugadores.

Las críticas están especialmente dirigidas al bajo nivel de juego que el equipo paulista está teniendo en un momento crucial de la temporada porque se enfrentará a River en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y a esto se le suma un enfrentamiento entre el entrenador y la dirigente que está causando gran incomodidad en los pasillos del club.

Abel Ferreira había criticado la austeridad que tienen los dirigentes a la hora de realizar inversiones para traer jugadores, ante esto, Leila Pereira decidió abrir la billetera y disponer de 100 millones de euros para realizar incorporaciones. Sin embargo, el técnico expresó tras empatar con Corinthians: "No había ningún delantero centro en el banco".

Es por eso que, quizás, sea el momento ideal para que Marcelo Gallardo aproveche las diferentes internas que está sufriendo el Palmeiras y logre imponerse en el campo de juego para poder avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores.

River Plate y Palmeiras se enfrentar&aacute;n por cuartos de final de Copa Libertadores.

River Plate y Palmeiras se enfrentarán por cuartos de final de Copa Libertadores.

Los títulos de Abel Ferreira en Palmeiras

El entrenador portugués ha ganado 10 títulso en el conjunto brasilero:

  • 3 Campeonato Paulista: 2022, 2023 y 2024.
  • Copa de Brasil: 2020.
  • Serie A: 2022.
  • Supercopa Rei: 2023.
  • Serie A: 2023.
  • Copa Libertadores: 2020 y 2021.
  • Recopa Sudamericana: 2022.

