Los ánimos están caldeados en Brasil en medio de incertidumbres que hacen desestabilizar un equipo que desde hace varios años está siendo protagonista y con una dirigencia ordenada encabezada por su presidenta, Leila Pereira.

En cuanto a rumores, la prensa del país vecino garantiza que el entrenador está siendo buscado por equipos de Europa y de Asia, lo que estaría afectando su desempeño y concentración en Palmeiras. Para colmo, en el parate provocado por la fecha FIFA, decidió viajar a Portugal acusando motivos personales en vez de quedarse entrenando a sus jugadores.

Las críticas están especialmente dirigidas al bajo nivel de juego que el equipo paulista está teniendo en un momento crucial de la temporada porque se enfrentará a River en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y a esto se le suma un enfrentamiento entre el entrenador y la dirigente que está causando gran incomodidad en los pasillos del club.

Abel Ferreira había criticado la austeridad que tienen los dirigentes a la hora de realizar inversiones para traer jugadores, ante esto, Leila Pereira decidió abrir la billetera y disponer de 100 millones de euros para realizar incorporaciones. Sin embargo, el técnico expresó tras empatar con Corinthians: "No había ningún delantero centro en el banco".

Es por eso que, quizás, sea el momento ideal para que Marcelo Gallardo aproveche las diferentes internas que está sufriendo el Palmeiras y logre imponerse en el campo de juego para poder avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores.

Abel Ferreira en Palemiras River Plate y Palmeiras se enfrentarán por cuartos de final de Copa Libertadores.

Los títulos de Abel Ferreira en Palmeiras

El entrenador portugués ha ganado 10 títulso en el conjunto brasilero: