Inicio Ovación Fútbol River
Copa Libertadores

Atento River: Palmeiras sumará un refuerzo que cuesta 10 millones de dólares para la Libertadores

River espera por los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde se medirá con Palmeiras. El equipo brasileño sumará un costoso refuerzo

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Palmeiras se medirá con River por la Copa Libertadores.

Palmeiras se medirá con River por la Copa Libertadores.

Palmeiras se refuerza. River espera por los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde se medirá con el equipo brasileño, que incorporará un costoso refuerzo.

El conjunto brasileño cerró la contratación de un jugador que juega en la Premier League para que pueda incorporarse a la lista del máximo torneo sudamericano a nivel clubes.

andreas-pereira
Andreas Pereira juega en el Fulham.

Andreas Pereira juega en el Fulham.

El refuerzo que sumará Palmeiras

El Palmeiras y Fulham llegaron a un acuerdo para el traspaso de Andres Pereira, de 29 años, a cambio de 10 millones de dólares. Solo restan detalles para concretar la llegada del ex mediocampista de Flamengo y Manchester United al equipo que dirige Abel Ferreira.

Según dijo ESPN, Pereira vuelve a su país para poder ser convocado por Carlo Ancelotti a la selección brasileña. Además no tiene lugar en el Fulham.

andreas-pereira-1
El buen jugador del Fulham.

El buen jugador del Fulham.

Según indica el reglamento de Conmebol, los equipos participantes solo pueden realizar hasta tres cambios en la lista de buena fe para los cuartos de final.

Cuándo juegan River y Palmeiras por la Copa Libertadores

River y Palmeiras se medirán por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 el miércoles 17 de septiembre a las 21.30 y la vuelta será el miércoles 24 de septiembre a las 21.30, en el Allianz Parque de San Pablo.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas