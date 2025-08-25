Atento River: Palmeiras sumará un refuerzo que cuesta 10 millones de dólares para la Libertadores

Según dijo ESPN, Pereira vuelve a su país para poder ser convocado por Carlo Ancelotti a la selección brasileña. Además no tiene lugar en el Fulham.

andreas-pereira-1 El buen jugador del Fulham.

Según indica el reglamento de Conmebol, los equipos participantes solo pueden realizar hasta tres cambios en la lista de buena fe para los cuartos de final.

Cuándo juegan River y Palmeiras por la Copa Libertadores

River y Palmeiras se medirán por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 el miércoles 17 de septiembre a las 21.30 y la vuelta será el miércoles 24 de septiembre a las 21.30, en el Allianz Parque de San Pablo.