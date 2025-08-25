Con una sorpresa: los convocados River para enfrentar a Lanús

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, reveló la lista de convocados para el duelo frente a Lanús por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.
Entre los regresos más destacados se encuentra Maximiliano Salas, quien superó una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante varias semanas. Su recuperación le permitió volver a entrenar con normalidad y, finalmente, reaparecer en la lista de convocados para el duelo ante el “Granate”, lo que representa un importante refuerzo ofensivo para el equipo de Marcelo Gallardo.
Además Marcelo Gallardo optó por darle descanso a varias figuras clave del equipo. Marcos Acuña, Enzo Pérez y Nacho Fernández no formarán parte del encuentro frente a Lanús, una decisión que busca preservar su rendimiento y evitar sobrecargas físicas en un calendario exigente.
A su vez, Paulo Díaz quedó fuera de la convocatoria debido a una molestia que arrastra desde el partido del jueves ante Libertad, mientras que Gonzalo “Pity” Martínez será baja por una lesión que todavía requiere recuperación. Estas ausencias obligarán al cuerpo técnico a ajustar la estrategia y buscar alternativas para mantener el nivel del equipo en el próximo compromiso.
El regreso de jugadores recuperados y la incorporación de jóvenes del plantel ofrecen al cuerpo técnico nuevas alternativas ofensivas que podrían modificar el esquema habitual del equipo. La combinación de descansos estratégicos y rotación permite mantener un equilibrio entre la experiencia de los titulares y la frescura de los suplentes, una estrategia clave para sostener el rendimiento en un torneo competitivo donde cada punto es determinante.
Franco Armani, Jeremías Ledesma; Gonzalo Montiel, Milton Casco, Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Giorgio Costantini, Matías Galarza Fonda, Juan Cruz Meza, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre, Facundo Colidio, Miguel Borja, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Bautista Dadín.
Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero y Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Miguel Ángel Borja.