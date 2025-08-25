Con una sorpresa: los convocados River para enfrentar a Lanús

A su vez, Paulo Díaz quedó fuera de la convocatoria debido a una molestia que arrastra desde el partido del jueves ante Libertad, mientras que Gonzalo “Pity” Martínez será baja por una lesión que todavía requiere recuperación. Estas ausencias obligarán al cuerpo técnico a ajustar la estrategia y buscar alternativas para mantener el nivel del equipo en el próximo compromiso.

gallardo marcelo Marcelo Gallardo contará con Maxi Salas.

El regreso de jugadores recuperados y la incorporación de jóvenes del plantel ofrecen al cuerpo técnico nuevas alternativas ofensivas que podrían modificar el esquema habitual del equipo. La combinación de descansos estratégicos y rotación permite mantener un equilibrio entre la experiencia de los titulares y la frescura de los suplentes, una estrategia clave para sostener el rendimiento en un torneo competitivo donde cada punto es determinante.

La lista de concentrados de River para enfrentar a Lanús

Franco Armani, Jeremías Ledesma; Gonzalo Montiel, Milton Casco, Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Giorgio Costantini, Matías Galarza Fonda, Juan Cruz Meza, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre, Facundo Colidio, Miguel Borja, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Bautista Dadín.

La probable formación de River vs Lanús

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero y Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Miguel Ángel Borja.